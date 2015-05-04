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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 11:38 BJT

《香港重要政经日程》--5月4日-5月11日

================== 今日重要政经消息=================

5月4日（周一）

--09:30 金管局代表出席立法会财季会会议简报。

--10:30 大昌行 股东周年大会。

--14:30 嘉里建设 股东周年大会。

--16:00 利福国际 股东周年大会。

-- 金沙中国 公布季度业绩。

-- 澳博控股 公布季度业绩。

================== 近期重要政经消息=================

5月5日（周二）

-- 公布3月份零售销售数据。

--14:00 上海电气 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中国海外 股东周年大会。

5月7日（周四）

-- 公布4月外汇储备资产数字。

-- 宏利金融 公布季度业绩。

-- 中芯国际 公布季度业绩。

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--16:00 电讯盈科 股东周年大会。

5月8日（周五）

-- 卡姆丹克太阳能 公布首季业绩。

-- 置富产业信托 公布首季业绩。

--09:00 中国旺旺 股东周年大会。

--09:30 金蝶国际 在中国举行股东周年大会。

--10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。

--10:00 中国联通 股东周年大会。

--10:30 金地商置 股东周年大会。

--10:30 永达汽车 在中国举行股东周年大会。

--10:30 碧生源 股东周年大会。

--11:30 东亚银行 股东周年大会。

--14:00 SOHO中国 股东周年大会。

--14:30 贸易通 股东周年大会。

--15:30 华润水泥 股东周年大会。

*5月11日（周一）

--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。

--09:30 有线宽频 股东周年大会。

--12:00 大酒店 股东周年大会。

--12:00 汇贤产业信托 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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