《香港重要政经日程》--5月4日-5月11日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
================== 今日重要政经消息=================
5月4日（周一）
--09:30 金管局代表出席立法会财季会会议简报。
--10:30 大昌行 股东周年大会。
--14:30 嘉里建设 股东周年大会。
--16:00 利福国际 股东周年大会。
-- 金沙中国 公布季度业绩。
-- 澳博控股 公布季度业绩。
================== 近期重要政经消息=================
5月5日（周二）
-- 公布3月份零售销售数据。
--14:00 上海电气 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
5月7日（周四）
-- 公布4月外汇储备资产数字。
-- 宏利金融 公布季度业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 股东周年大会。
5月8日（周五）
-- 卡姆丹克太阳能 公布首季业绩。
-- 置富产业信托 公布首季业绩。
--09:00 中国旺旺 股东周年大会。
--09:30 金蝶国际 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中国飞机租赁 股东周年大会。
--10:00 中国联通 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东周年大会。
--10:30 永达汽车 在中国举行股东周年大会。
--10:30 碧生源 股东周年大会。
--11:30 东亚银行 股东周年大会。
--14:00 SOHO中国 股东周年大会。
--14:30 贸易通 股东周年大会。
--15:30 华润水泥 股东周年大会。
*5月11日（周一）
--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。
--09:30 有线宽频 股东周年大会。
--12:00 大酒店 股东周年大会。
--12:00 汇贤产业信托 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目