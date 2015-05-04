《汇市简讯》美元指数周五反弹，但趋势仍向下

0305GMT

* 美元指数在亚洲呈现十字星，周末消息不多，东京适逢黄金周假期

* 美联储两名高层官员周五在纽约尾盘时发布偏强硬的谈话，指称最早可能在6月升息

* 美元指数周五反弹0.74%，为六日来首度收高，但仍为内移日(inside day)

* 五、10及20日移动均线向下，20日波林格区间扩大，均为偏空讯号

* 美元指数下档目标为94.11，为2015年升势的61.8%回档位；上档压力则为五日均线切入位95.29

* 参考图表：link.reuters.com/fus64w (完)

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