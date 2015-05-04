《汇市简讯》美元指数周五反弹，但趋势仍向下

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月9日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期797.5亿台币。
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* 美元指数在亚洲呈现十字星，周末消息不多，东京适逢黄金周假期
* 美联储两名高层官员周五在纽约尾盘时发布偏强硬的谈话，指称最早可能在6月升息
* 美元指数周五反弹0.74%，为六日来首度收高，但仍为内移日(inside day)
* 五、10及20日移动均线向下，20日波林格区间扩大，均为偏空讯号
* 美元指数下档目标为94.11，为2015年升势的61.8%回档位；上档压力则为五日均线切入位95.29
* 参考图表：link.reuters.com/fus64w (完)
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全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 艾茂林)
路透台北5月9日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期797.5亿台币。
经过近一个月的低位震荡整理后，郑州菜油期货4月下旬以来稳步走高，累计反弹300元/吨左右。目前国内外油脂供应较为充足，而需求依旧低迷，菜油反弹空间将较为有限。
上周螺纹钢期货大幅走低，主力1710合约上周四一度触及跌停板，并带动黑色产业链全线走弱。市场对系统性风险担忧升级是市场暴跌的主要推手：国际方面，加拿大最大房地产信贷公司面临巨大危机，市场担忧全球系统性风险出现；国内方面，近期金融行业监管趋严，去杠杆全面推进，资金持续紧张，股债均出现连续下跌，波及商品市场。