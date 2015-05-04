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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:01 BJT

韩国汇市：韩元早盘下滑，受中国制造业数据偏弱与强势美元影响

“韩元仍将承压，在1,078-1,087区间交投，因中国将推出更多刺激
举措的预期将推升美元，”Eugene Futures分析师Kim Moon-il表示。
    
    韩国金融市场周二将因儿童节假期休市。
    
                                  0319GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,080.4        1,072.4
    日圆/韩元       9.0003/043         8.9909
    韩国公债期货 *          108.82         108.98
    韩国综合股价指数     2,133.32       2,127.17
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
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 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰/于春红)
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