版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:00 BJT

韩国股市：在连跌五日后反弹，银行和保险类股领涨

路透首尔5月4日 - 韩国股市周一小涨，市场试图结束连续五天的跌势，银行和保险类股领涨，因投资者寄望于市场利率的上升将帮助这些公司改善获利。

韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%至2,133.32点，上周四收盘价为2,127.17点。韩国股市上周五逢假期休市。

银行股分类指数 上涨4.1%，保险股指数 上升2.8%。个股当中，中小企业银行 跳涨6%，三星火灾海上保险 攀升6%。

韩国钢铁企业Dongkuk Steel Mill 下跌3%，因当地媒体报导称该公司考虑关闭一处生产船用厚钢板的工厂，以应对行业不景气的情况。

韩国金融市场周二将因儿童节假期而再度休市。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐