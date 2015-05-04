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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:36 BJT

中国货币市场：密集IPO将至未改充裕资金供给，隔夜加权创约四年半新低

路透上海5月4日 - 五一节后首个交易日，中国银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。

交易员称，中国经济基本面尚未见明显好转，货币政策宽松预期不改，短期内资金面压力不大，后续则需关注5月新一轮IPO及缴税因素等影响。

“钱还是挺多的，最近一段时间都松，现在又是月初。押利率债很好借，信用债可能要(在加权利率基础上)加一点点。”上海一券商交易员表示。

他还提到，目前隔夜品种供给最多，其中或不乏部分机构为应对IPO提前准备的打新资金，且融出方对价格不太敏感，低位成交频现。相比之下“出七天的可能还有些要求”。

银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报在1.58%附近，创下自2010年11月以来近四年半内新低。

展望5月，上海一银行交易员认为，货币政策加大宽松力度的预期仍在，短期内资金面延续宽松基调已无悬念；资金价格会否从阶段性低位反弹，则需关注新一轮IPO消息及缴税方面的影响。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。据路透统计，明日沪深股市有9只新股开始网上申购，本周将有24只新股启动发行。

公开市场方面，据业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购以及三个月央票需求。在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5806 1.6112 -3.06

七天 2.3620 2.3750 -1.30

14天 2.9403 3.0103 -7.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2000 0.5150 +168.50

七天 3.9000 1.6200 +228.00

14天 3.5200 2.8900 +63.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6300 1.7200 -9.00

七天 2.4300 2.4500 -2.00

14天 3.0000 3.0600 -6.00

Shibor

其中:隔夜 1.6190 1.6900 -7.10

七天 2.3900 2.4300 -4.00

三个月 3.9230 3.9700 -4.70

----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
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