中国货币市场：密集IPO将至未改充裕资金供给，隔夜加权创约四年半新低

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 五一节后首个交易日，中国银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。
交易员称，中国经济基本面尚未见明显好转，货币政策宽松预期不改，短期内资金面压力不大，后续则需关注5月新一轮IPO及缴税因素等影响。
“钱还是挺多的，最近一段时间都松，现在又是月初。押利率债很好借，信用债可能要(在加权利率基础上)加一点点。”上海一券商交易员表示。
他还提到，目前隔夜品种供给最多，其中或不乏部分机构为应对IPO提前准备的打新资金，且融出方对价格不太敏感，低位成交频现。相比之下“出七天的可能还有些要求”。
银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报在1.58%附近，创下自2010年11月以来近四年半内新低。
展望5月，上海一银行交易员认为，货币政策加大宽松力度的预期仍在，短期内资金面延续宽松基调已无悬念；资金价格会否从阶段性低位反弹，则需关注新一轮IPO消息及缴税方面的影响。
自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。据路透统计，明日沪深股市有9只新股开始网上申购，本周将有24只新股启动发行。
公开市场方面，据业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购以及三个月央票需求。在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.5806 1.6112 -3.06
七天 2.3620 2.3750 -1.30
14天 2.9403 3.0103 -7.00
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2000 0.5150 +168.50
七天 3.9000 1.6200 +228.00
14天 3.5200 2.8900 +63.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.6300 1.7200 -9.00
七天 2.4300 2.4500 -2.00
14天 3.0000 3.0600 -6.00
Shibor
其中:隔夜 1.6190 1.6900 -7.10
七天 2.3900 2.4300 -4.00
三个月 3.9230 3.9700 -4.70
----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目