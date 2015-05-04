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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:26 BJT

中国汇市：人民币早盘随离岸CNH小幅走低，6.21关口有支撑

路透上海5月4日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走低，中间价则结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元企稳反弹，离岸CNH走低拖累境内人民币，但汇价依然未能脱离原先的波动区间，于6.21关口获得支撑。

他们并指出，消息面较为清淡，也未见央行有大的动作，但对干预仍有所顾忌，市场交投较为清淡，波动50个点左右；美元六连跌后企稳并重返95关口，受此影响离岸CNH小幅下行，境内人民币低开低走，与离岸价差小幅收窄。

“早盘境内(美元兑)人民币开盘直接被拉高，涨的还是挺凶的，”一外资行交易员指出，“但交投明显比较清淡，观望气氛较浓，可能是节日因素所致吧。客盘结售汇都不是很多。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.2083元，上日收报6.2028元。今日人民币兑美元中间价 为6.1165元，上日中间价为6.1137元。

另一外资行交易员亦指出，上周在6.21左右有四大行美元卖盘的身影，不希望人民币过分贬值，之后大家做空人民币意愿比较弱。“受到隔夜美元的影响，CNH也在往6.21方向走，市场对这个点位有点顾忌。”

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2%，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。(nL4T0XV0GM)

另据媒体报道，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。(nL4T0XV03G)

全球汇市方面，美元周一守住早前录得的微小涨幅。上周尾段美元出现温和反弹，在令人失望的英国数据公布后，卖家将目光转向英镑。英国5月7日将举行的大选。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2805/6.2855，上日尾盘为6.271。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2124/6.2144元，上一交易日尾盘报6.2095元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋； 审校 黄凯)
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