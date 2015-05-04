台湾货币市场：提存期初资金宽松，银行负数操作弹性大

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 月初资金充裕，银行采负数操作
* 一年期定存单平均得标利率在0.557%，高位在0.568%
* 短票和债券RP市场仍缺券
路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周一稳于区间低档。本提存期刚开始，资金环境仍显宽松，不少银行均采取负数操作，令资金调出的弹性大增，但需求不强。短率维持区间的低位。
银行资调人士表示，由于央行一年期的定存单已于今日到期，但今日标售的一年期定存单则将在明日才交割，一天的空窗期令不少银行资金相当泛滥。展望5月提存期，他们认为，由于5月底是企业营所税以及个人营所税上缴，不排除资金紧缩的效果会在6月初显现。
〞我常拆入，但今天我还多钱呢，下午要去排队请央行收钱，〞一大型民营金融机构调度人士说。
另一资金调度人士称，提存期初始，就算有缺口的银行也不急着拆入，负数操作相当盛行。且以目前资金宽裕的情势料不致因缴税季节来临而有所反转。
至于今日午间央行标售1,300亿台币一年期定存单，加权平均得标利率为0.557%。利率稍低于市场预期，并较前次标售均标0.571%走低1.4个基点，为连续第七次走低。 资调人士表示，本次高标在0.568%。
本地时间15:23：
--台币兑美元 升6.7分，报30.685。
--台湾加权股价指数 收高0.25%，报9,845.04点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.389%；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.430%。一周拆款利率暂落在0.380-0.460%，上日在0.388%-0.500%。
**短票利率也在低位**
短票方面，票券商表示，市场上票源很少，而且因卖断短票的利率仍稍高于拆款，因此有资金缺口的金融机构常以拆款支应需求。
“ 市场上券很少，没什么新的发行，”大型票券商交易员。
30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，低位较多。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.583%，前日为0.588%，成交量188.24亿台币，前日为50亿。
60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.597%，上日0.597%，成交量9.16亿台币，前日为12亿。
台湾央行今日存单到期金额1,240.00亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期金额总计为11,256.8亿台币，本周余日的到期情况周二5,959亿、周三1,475.3亿、周四2,013.5亿、周五569亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为807亿台币，累积超额准备为9,453亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆760亿台币。
**RP也维持低档**
债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，市场上的债券相当少，资金很多，但证券商多不喜常换交易对手，RP利率多维持在日前的水位。
但也有大型票券商交易员认为，并非多数的客户都多钱，资金情势和上周的月底情况没有大的改变。
〞就变成现在月底不紧、月初不松的情况，〞前述大型票券商交易员说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致持平。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。成交利率高低与票券商条件和承做对象不同，有所差异。
周一有台电公司债5.5亿台币还本；交割则有周二CIMB Bank Berhad30年期美元债，金额3.13亿。(完) (审校 杨淑祯)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目