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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:15 BJT

中国债市动态：降息预期落空现券收益率稳中稍涨，资金价格低企IRS下行

路透上海5月4日 - 中国五一小长假消息淡静，预期中的降息落空后，银行间债市周一早盘现券转为盘整，其中部分债券收益率小涨；利率互换(IRS)则全线下行5-7个基点(bp)，因回购定盘利率低企，以及汇丰PMI终值确认一年新低。

交易员预计，在目前水平上，收益率再下行需要利好刺激，在没有新的宽松政策出台前，现券难有大的方向变化。

上海一银行交易员称，早盘现券变动不大，部分利率债收益率小涨，相对明显的是IRS和国债期货，因七天回购定盘低位续降，以及汇丰PMI终值影响。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新成交 在3.7812%，上日尾盘为3.77%。

北京一银行交易员表示，因资金宽松和经济数据不佳，早盘一年期IRS跌约6-7个bp，五年品种跌幅在5个bp左右。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

国债期货市场上，两个期限主力合约均明显走低，但成交稀少。其中五年期主力合约TF1506 早盘收报98.180元人民币，较上日结算价跌0.32%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.635元，较上日结算价跌0.40%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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