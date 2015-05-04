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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元陷于窄幅波动，1.5140为后市关键

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*　英镑/美元在亚洲小幅走坚，市场交投淡静；英国今日适休银行公休假期

* YouGov周末民调显示，执政保守党支持率领先反对党工党1个百分点

* 英国大选充斥不确定性，但英镑走势展现韧性

* 动能指标及五日均线触顶，但10及20日均线走势向上

* 1.5140为4月升势回档38.2%处，若收在该点上方，则走势将偏多

* 图表(link.reuters.com/gus64w) (完)

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