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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：5月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月5日 - 台湾货币市场周二和本提存
期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,959.00亿台币。    
        
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。   
    --CIMB Bank Berhad发行30年美元债，金额3.13
亿。    
    --央行发行一年期定存单，金额1,300亿台币。
    ------------------------------------------
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   (本提存期) 
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)4,498.2亿
台币      
       05/06                    1,475.30亿台币
       05/07                    2,013.50亿台币
       05/08                      569.00亿台币
       05/11                    2,055.50亿台币
       05/12                      968.00亿台币
       05/13                    1,944.50亿台币
       05/14                    1,414.20亿台币
       05/15                    2,024.50亿台币
       05/18                      639.00亿台币
       05/19                    5,651.00亿台币
       05/20                    2,246.50亿台币
       05/21                    2,884.50亿台币
       05/22                      223.00亿台币
       05/25                    6,754.30亿台币
       05/26                    1,982.50亿台币
       05/27                    4,694.10亿台币
       05/28                    6,382.80亿台币
       05/29                        4.00亿台币
      *06/01                      456.00亿台币
       06/02                       66.00亿台币
       06/03                       50.00亿台币
 
    --公债还本付息49.1875亿台币。 
      5/08       90甲4期14息     13.875亿台币
      5/13       94甲5期10息       6.75亿台币
      5/24       101乙2期3息       3.75亿台币
      5/26       100乙1期4息       5.25亿台币
      5/27       93甲6期11息    13.5625亿台币
      5/28       103甲8期1息       6.00亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --5/11：央行发行两年期定存单，金额预定200
亿台币，8日标售。
    --5/15：财政部发行30年期公债104/8期，预估
金额300亿台币，12日标售。
    --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，
预估金额300亿台币，25日标售。 
    --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额
约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,
300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
        
    注：*表新增或更新。      

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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