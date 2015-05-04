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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 13:10 BJT

更新版 1-香港金融：外汇基金首季录得投资收入按季升8%，因股票利润增加

(新增更多细节)

路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，外汇基金于2015年首季录得66亿港元投资收入，按季上升8%，因股票利润增加，并抵销了外汇亏损的影响。

金管局总裁陈德霖在立法会上表示，现时的美元强周期带来非美元汇兑亏损，但中长期而言，亏损与利润是可以拉平的，因此不会大幅调整外汇基金的资产配置。

“再次强调，外汇收入在多元化投资策略之下，无可避免会出现汇兑损失，金管局会作出调较，但调较程度不会导致所有非美元外币全部不要或者突然大幅降低美元资产，以配合汇市走势，因这个风险大得多。”他说。

据金管局的资料，外汇基金第一季录得香港股票利润91亿港元，其他股票利润185亿港元，分别较去年第四季上升90%及64%；债券收益按季下降10%至122亿港元，外汇亏损亦扩大至332亿港元，上季则为247亿港元。

2015年第一季外汇基金投资收入66亿港元，2014年第四季经修订的投资收入则为61亿港元。

而外汇基金2014年全年经修订的投资收入为447亿港元，按年大跌45%。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽/杨淑祯)
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