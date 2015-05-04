《交易视点》未来一段时间中国转债波动将加大，中期持有价值仍存--中金

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，短期而言，IPO加速等已经显示出政策风向有所变化。资金方面银行配资条件有所收紧，加上本周IPO扰动，加上股市已经集聚了巨大涨幅，5月份在历史上容易出现波折，市场波动将加大。
报告维持此前建议，即“进攻”的性价比阶段性降低，而中期持有价值仍存，跟随个券赎回节奏兑现获利。
板块上“让开大路，占领两厢”，涨指数面临政策风险，权重股表现预计一般，稳增长受益板块、落后补涨板块和题材板块仍将活跃；
其次，近期个券纷纷赎回之后，转债市场筹码大减，稀缺性将对估值起到支撑作用。选择余地缩小后，择券失效，将被动“指数化”配置，转债基金等业绩差别将主要由股票仓位和杠杆率决定，而非个券选择。
其中，民生仍是β品种，此前“135元及以下增持，140元持有，145-150元兑现”的判断暂不变，降息预期影响利弊参半。
浙能前期提到不追涨，但降息、电改等潜在利好仍值得关注。仍看好歌尔（苹果题材）、深机（业绩反转）、电气（题材众多、未来的第一大权重转债）、洛钼（取消配额和出口关税等政策、稳增长受益、美元阶段疲软）、格力（题材众多、稳增长及货币政策敏感、房地产销售数据回暖）等转债，吉视前期140元以下增持建议也得到较好回报。
宝钢EB由于没有赎回且正股质优，是刚性配置资金必配品种。通鼎等小盘品种是我们停牌前重点关注品种，当前价位不追涨。
具有持股能力的投资者可积极关注歌华、深机、齐峰（上周已经提示公司在等待满足30个交易日的触及条件）等均有转股后持股价值。个别转债出现折价套利机会，但可遇不可求。电气等折价套利不具有很强的操作价值。
新券打新、正股及其二级市场机会无疑值得密切关注。
**市场回顾**
过去的一周，小长假临近，股市监管担忧和“中国版QE”预期的交互出现，股指宽幅震荡，板块轮动较快，个股分化明显，成交量受节日因素影响在最后两天明显下降。
上证综指在周一央企重组题材的带动下大涨3%，但随后回落并趋于平静，全周来看累计小涨1%。市场热点在后半周重回互联网+，创业板也在后半周显得格外活跃，创业板指当周涨4.5%。
转债正股不乏热点，涨停频现，但受累于浙能、洛钼及电气等下跌，转债和平价指数仍现微跌。个券方面，此前停牌长达三个月的通鼎、公告非公开发行预案复盘的格力、受益于油气标准升级政策利好的齐翔等转债均有不错表现。
**政治局会议传递的信息**
我们有如下简单看法：
1、强调“高度重视应对经济下行压力”。三驾马车均疲软，财政政策不积极，人民币有效汇率升值、明显的正利率导致货币条件偏紧，股市及打新导致资金“脱实向虚”严重，经济下行压力难免且有脱离合意区间的趋势，稳增长必要性提升；
2、“要注重发挥投资的关键作用”，“建立房地产健康发展的长效机制”。投资对稳增长的作用最为立竿见影，预计铁路、基建等加码，宏观经济平稳运行才能以时间换改革的空间；
3、有效信贷需求不足，银行风险偏好降低的环境下，谁是加杠杆的主体十分关键。预计PSL等结构性货币政策将加码，地方政府债务置换将加速推进，政策性金融大有可为，资金“脱实向虚”问题得到重视，股市等直接融资渠道成为新的着力点；
4、“推动京津冀协同发展是一个重大国家战略”。既解决区域性问题，也成为短期稳增长的着力点；
5、反腐、政绩观改革、地方政府债务清理等导致过去GDP锦标赛的格局逆转，如果激励中观经济主体成为新的难题。问题是，这对股、债将有何影响？
对股市而言，货币政策放松预期加码，对短期市场情绪正面，中期溢出效应是支撑股市走好的重要因素。但实体经济资金消耗加大，可能对股市资金供给有些许挤出效应（想想通过信贷入市的资金）。
更为确定的是，稳增长等政策敏感板块有望活跃；对债市而言，如果“稳增长”政策取向得到落实，货币政策仍将放松，而经济增长预期和供给压力会略有增大，中高等级信用债性价比最高，杠杆风险不大，利率牛陡之后牛平的力度将有限，长端扰动因素将随着稳增长政策的逐步落实而增多。
**转债存量追踪**
牛市的烦恼、入不敷出仍将继续。经历了近一个月的赎回小高峰，外加浙能转债的相继转股，以面值计算，4月底转债市场存量已下降至493亿元（含宝钢EB），较3月底下降近百亿。
展望未来两个月：1、6月底之前，齐峰、齐翔、深机、海运及东华转债将相继迎来赎回登记日，转债市场仍将面临“牛市的烦恼”，存量规模将继续减少；
2、民生、浙能以及通鼎也将大概率在近日触发赎回条款，转债市场将陷入“无米之炊”的尴尬境地；
3、牛市中无法“节流”，只能“开源”。新券供给速度将万众瞩目，澳洋顺昌转债已经拿到批文，预计两周内发行的可能性较高。天士力可交换债尚难判断发行时间。而航天信息转债还需要等待发行批文，预计时间稍晚。后续蓝色光标、招商地产、三一重工等转债及太保EB审批节奏值得关注。
**转债发行人业绩总结**
转债发行人年报及一季报已经披露完毕。我们稍作总结如下：
1、基本面和业绩表现的确不是本轮行情的主要推动力，估值驱动更明显。但股市是“称重机”，有业绩保障的品种中期看，更具性价比和投资价值。A股整体一季度业绩表现不佳，同比、环比均有下降，与工业企业利润等数据相吻合，不赘述；
2、新华、深机的业绩趋势最为理想。其中，新华保险投资收益大幅提升，但退保率稍高，关注行业政策红利和低估值。而深机T3航站楼投产贡献业绩，折旧等成本不再增长，业绩反转趋势明确；
3、而洛钼、歌尔、齐峰、吉视、深燃等一季度业绩均低于预期。但歌尔、齐峰整体业绩趋势将向好。洛钼业绩不及预期源于金属价格不佳，钼、钨、铜需求乏力，上半年仍面临压力，关注钼、钨出口关税取消的中长期影响和可能的价格反弹。深燃后续可关注气价改革和异地扩张；
4、民生、电气、浙能等业绩表现符合预期且全年都将中规中矩；
5、格力地产一季度业绩剧增，源于出售格力电器获得投资收益加上去年基数较低，公司转型及国资改革远比业绩增长更值得关注；
6、齐翔业绩弹性足，但在一季度仍未能体现，仍需要等待产能释放和产品价格信号；
7、通鼎业绩表现乏善可陈，互联网业务对业绩贡献待明确，但存在高送转概念。
**热点个券**
格力转债：60亿元非公开发行方案发布，公司转型姿态明确。正股仍有潜在上涨空间，但转债已经先行一步，非刚性配置资金可以考虑部分锁定获利。
洛钼转债：前期受益于政策连续发力+商品价格反弹预期。洛钼转债已经接近正股的完全替代品，基于对正股的判断，转债仍有持有价值，当然适当兑现获利在当前价位下已经无可厚非；
通鼎转债：复牌后连续涨停在预料之中，当前转债价格对正股涨幅已有充分透支，当前价位下宜逐步兑现获利。条款跟踪：东华行使赎回权，民生、浙能及齐峰接近触发赎回条款。(完)
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