《交易视点》未来一段时间中国转债波动将加大，中期持有价值仍存--中金

路透上海5月4日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，短期而言，IPO加速等已经显示出政策风向有所变化。资金方面银行配资条件有所收紧，加上本周IPO扰动，加上股市已经集聚了巨大涨幅，5月份在历史上容易出现波折，市场波动将加大。

报告维持此前建议，即“进攻”的性价比阶段性降低，而中期持有价值仍存，跟随个券赎回节奏兑现获利。

板块上“让开大路，占领两厢”，涨指数面临政策风险，权重股表现预计一般，稳增长受益板块、落后补涨板块和题材板块仍将活跃；

其次，近期个券纷纷赎回之后，转债市场筹码大减，稀缺性将对估值起到支撑作用。选择余地缩小后，择券失效，将被动“指数化”配置，转债基金等业绩差别将主要由股票仓位和杠杆率决定，而非个券选择。

其中，民生仍是β品种，此前“135元及以下增持，140元持有，145-150元兑现”的判断暂不变，降息预期影响利弊参半。

浙能前期提到不追涨，但降息、电改等潜在利好仍值得关注。仍看好歌尔（苹果题材）、深机（业绩反转）、电气（题材众多、未来的第一大权重转债）、洛钼（取消配额和出口关税等政策、稳增长受益、美元阶段疲软）、格力（题材众多、稳增长及货币政策敏感、房地产销售数据回暖）等转债，吉视前期140元以下增持建议也得到较好回报。

宝钢EB由于没有赎回且正股质优，是刚性配置资金必配品种。通鼎等小盘品种是我们停牌前重点关注品种，当前价位不追涨。

具有持股能力的投资者可积极关注歌华、深机、齐峰（上周已经提示公司在等待满足30个交易日的触及条件）等均有转股后持股价值。个别转债出现折价套利机会，但可遇不可求。电气等折价套利不具有很强的操作价值。

新券打新、正股及其二级市场机会无疑值得密切关注。

**市场回顾**

过去的一周，小长假临近，股市监管担忧和“中国版QE”预期的交互出现，股指宽幅震荡，板块轮动较快，个股分化明显，成交量受节日因素影响在最后两天明显下降。

上证综指在周一央企重组题材的带动下大涨3%，但随后回落并趋于平静，全周来看累计小涨1%。市场热点在后半周重回互联网+，创业板也在后半周显得格外活跃，创业板指当周涨4.5%。

转债正股不乏热点，涨停频现，但受累于浙能、洛钼及电气等下跌，转债和平价指数仍现微跌。个券方面，此前停牌长达三个月的通鼎、公告非公开发行预案复盘的格力、受益于油气标准升级政策利好的齐翔等转债均有不错表现。

**政治局会议传递的信息**

我们有如下简单看法：

1、强调“高度重视应对经济下行压力”。三驾马车均疲软，财政政策不积极，人民币有效汇率升值、明显的正利率导致货币条件偏紧，股市及打新导致资金“脱实向虚”严重，经济下行压力难免且有脱离合意区间的趋势，稳增长必要性提升；

2、“要注重发挥投资的关键作用”，“建立房地产健康发展的长效机制”。投资对稳增长的作用最为立竿见影，预计铁路、基建等加码，宏观经济平稳运行才能以时间换改革的空间；

3、有效信贷需求不足，银行风险偏好降低的环境下，谁是加杠杆的主体十分关键。预计PSL等结构性货币政策将加码，地方政府债务置换将加速推进，政策性金融大有可为，资金“脱实向虚”问题得到重视，股市等直接融资渠道成为新的着力点；

4、“推动京津冀协同发展是一个重大国家战略”。既解决区域性问题，也成为短期稳增长的着力点；

5、反腐、政绩观改革、地方政府债务清理等导致过去GDP锦标赛的格局逆转，如果激励中观经济主体成为新的难题。问题是，这对股、债将有何影响？

对股市而言，货币政策放松预期加码，对短期市场情绪正面，中期溢出效应是支撑股市走好的重要因素。但实体经济资金消耗加大，可能对股市资金供给有些许挤出效应（想想通过信贷入市的资金）。

更为确定的是，稳增长等政策敏感板块有望活跃；对债市而言，如果“稳增长”政策取向得到落实，货币政策仍将放松，而经济增长预期和供给压力会略有增大，中高等级信用债性价比最高，杠杆风险不大，利率牛陡之后牛平的力度将有限，长端扰动因素将随着稳增长政策的逐步落实而增多。

**转债存量追踪**

牛市的烦恼、入不敷出仍将继续。经历了近一个月的赎回小高峰，外加浙能转债的相继转股，以面值计算，4月底转债市场存量已下降至493亿元（含宝钢EB），较3月底下降近百亿。

展望未来两个月：1、6月底之前，齐峰、齐翔、深机、海运及东华转债将相继迎来赎回登记日，转债市场仍将面临“牛市的烦恼”，存量规模将继续减少；

2、民生、浙能以及通鼎也将大概率在近日触发赎回条款，转债市场将陷入“无米之炊”的尴尬境地；

3、牛市中无法“节流”，只能“开源”。新券供给速度将万众瞩目，澳洋顺昌转债已经拿到批文，预计两周内发行的可能性较高。天士力可交换债尚难判断发行时间。而航天信息转债还需要等待发行批文，预计时间稍晚。后续蓝色光标、招商地产、三一重工等转债及太保EB审批节奏值得关注。

**转债发行人业绩总结**

转债发行人年报及一季报已经披露完毕。我们稍作总结如下：

1、基本面和业绩表现的确不是本轮行情的主要推动力，估值驱动更明显。但股市是“称重机”，有业绩保障的品种中期看，更具性价比和投资价值。A股整体一季度业绩表现不佳，同比、环比均有下降，与工业企业利润等数据相吻合，不赘述；

2、新华、深机的业绩趋势最为理想。其中，新华保险投资收益大幅提升，但退保率稍高，关注行业政策红利和低估值。而深机T3航站楼投产贡献业绩，折旧等成本不再增长，业绩反转趋势明确；

3、而洛钼、歌尔、齐峰、吉视、深燃等一季度业绩均低于预期。但歌尔、齐峰整体业绩趋势将向好。洛钼业绩不及预期源于金属价格不佳，钼、钨、铜需求乏力，上半年仍面临压力，关注钼、钨出口关税取消的中长期影响和可能的价格反弹。深燃后续可关注气价改革和异地扩张；

4、民生、电气、浙能等业绩表现符合预期且全年都将中规中矩；

5、格力地产一季度业绩剧增，源于出售格力电器获得投资收益加上去年基数较低，公司转型及国资改革远比业绩增长更值得关注；

6、齐翔业绩弹性足，但在一季度仍未能体现，仍需要等待产能释放和产品价格信号；

7、通鼎业绩表现乏善可陈，互联网业务对业绩贡献待明确，但存在高送转概念。

**热点个券**

格力转债：60亿元非公开发行方案发布，公司转型姿态明确。正股仍有潜在上涨空间，但转债已经先行一步，非刚性配置资金可以考虑部分锁定获利。

洛钼转债：前期受益于政策连续发力+商品价格反弹预期。洛钼转债已经接近正股的完全替代品，基于对正股的判断，转债仍有持有价值，当然适当兑现获利在当前价位下已经无可厚非；

通鼎转债：复牌后连续涨停在预料之中，当前转债价格对正股涨幅已有充分透支，当前价位下宜逐步兑现获利。条款跟踪：东华行使赎回权，民生、浙能及齐峰接近触发赎回条款。(完)