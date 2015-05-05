《分析师观点》台湾4月CPI稍低于预期，虽连四月下滑但不致通缩

路透台北5月5日 - 台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。

4月CPI较上月经季调后则是跌0.13%；4月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌9.15%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

4月 3月

CPI（较上年同期） -0.80 -0.61

路透调查（较上年同期） -0.60 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.13 +0.55

核心CPI（较上年同期） +0.68 +0.97r

WPI（较上年同期） -9.15 -8.75r

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德:

4月CPI仍低于预期，主要反映物价第一季原物料价格走低的递延效应，不过在欧美物价已率先落底反弹带动下，台湾最慢5、6月即可回温，虽然全年CPI目标会下修，但不致进入通缩。展望第二季，在需求支撑，以及内需相对稳健带动下，反而要关心通膨何时回来。

--元大投顾总经分析师 戴玺庭:

去年基期较高致4月CPI略低于预期，今年油价趋稳后，油商料会递延调整售价，油价下跌的影响预计5月反应会比较明显，且4月下半月才下雨，蔬果价格应会持续较低，使4月通膨仍旧偏低，而台湾名目景气复苏仍显弱，下半年才会比较好转，预计今年央行不会升息，明年第二季、第三季比较有机会升息。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收盘贬2.4分至30.776。

--台股加权股价指数 周一收升0.25%，报9,845.04点。

--指标五年期公债104/6 殖利率周一收高1.45基点报1.0285%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续15度维持利率不变。

--主计总处2月对2015年全年经济成长率上修至预估为3.78%，CPI年成长率下修至0.26%，创六年低位。(完)

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