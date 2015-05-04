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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 13:28 BJT

日本央行：总裁称若通胀目标延误，将毫不犹豫调整政策--时事社

路透东京5月4日 - 日本时事新闻社报导称，日本央行总裁黑田东彦称如果通胀目标的实现出现延误，将毫不犹豫地调整央行的量化宽松政策。

报导称，黑田东彦在亚洲开发银行的阿塞拜疆会议间隙表示，实现央行2%通胀率目标的预期时间已推后到2016财政年度的上半年。

时事社报导称，黑田东彦指出油价下跌等因素导致实现通胀目标的时间推后。

日本央行4月30日被迫将其通胀率目标实现的时间推后。此前油价下滑及消费支出疲弱，导致通胀停滞。

日本央行4月30日发表声明时，黑田东彦表示，由于产出缺口不断缩小显示消费物价应该会再度开始上升，他认为没有必要放松政策。

但日本央行两名委员表示异议，称通胀率到2018年初可能也达不到目标水准。

许多民间部门分析师也猜测，央行可能在今年稍晚再度放松政策，扩大公债购买规模或者购买风险资产。(完)

(编译 张涛；审校 白云)
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