日本央行：总裁称若通胀目标延误，将毫不犹豫调整政策--时事社

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透东京5月4日 - 日本时事新闻社报导称，日本央行总裁黑田东彦称如果通胀目标的实现出现延误，将毫不犹豫地调整央行的量化宽松政策。
报导称，黑田东彦在亚洲开发银行的阿塞拜疆会议间隙表示，实现央行2%通胀率目标的预期时间已推后到2016财政年度的上半年。
时事社报导称，黑田东彦指出油价下跌等因素导致实现通胀目标的时间推后。
日本央行4月30日被迫将其通胀率目标实现的时间推后。此前油价下滑及消费支出疲弱，导致通胀停滞。
日本央行4月30日发表声明时，黑田东彦表示，由于产出缺口不断缩小显示消费物价应该会再度开始上升，他认为没有必要放松政策。
但日本央行两名委员表示异议，称通胀率到2018年初可能也达不到目标水准。
许多民间部门分析师也猜测，央行可能在今年稍晚再度放松政策，扩大公债购买规模或者购买风险资产。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目