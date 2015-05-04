中国保险：电商企业小白保险推好人险，好心扶人时涉讼获赔部分补偿

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 中国社会近年来的热议话题“老人在大街摔倒，你扶不扶”引发了一个新险种，中国的移动端保险电子商务企业--小白保险周一推出一款名为“好人险”的个人责任险，一旦好心帮人时发生诉讼纠纷，该保险能提供最高5万元人民币的律师费和诉讼费。
公司新闻稿称，该款保险由史带保险公司承保，已向中国保监会报备。据保险条款，18-55岁的中国公民可以投保，一年期好人险的定价为9.9元。而5万元的诉讼费用，基本可支持涉案标的为100万元的诉讼案。
小白保险创始人，首席执行官（CEO）李浩坚在新闻稿中指出，九年前的“彭宇案”产生了恶劣影响，让大家都不敢主动出手帮人，导致一些真正需要帮助的人得不到及时的救助。他希望通过保险为这个难题找到答案。
2006年11月，南京市民彭宇陪同一位在路上跌倒的65岁老太前往医院检查，老太向彭宇提出医疗费赔偿，但彭宇自称是助人为乐，发现老太跌倒马上扶起并送往医院。2007年9月，南京市法院一审判决彭宇承担部分赔偿责任。此后，全国各地发生多起有人跌倒但周围人群不敢上前去扶的情况。
个人责任险是指个人因过失造成第三者人身伤亡或财产损失，由保险人在保险合同约定的责任限额内予以赔偿的保险，目前国内该险种不多，例如宠物险等。
根据小白保险的官方解释，假如保险人扶起摔倒的老人，一旦涉诉，无论最终法院裁定保险人胜诉或败诉，其律师费用和诉讼费在最高5万元的额度内由保险公司支付。
史带保险原名大众保险，由史带保险和再保险公司、上海国际集团等共同合资成立，史带保险和再保险的母公司--史带国际在全球范围内承保航空保险、水险、能源险、财产保险、责任保险及意外健康保险等险种，其现任董事长兼首席执行官为原美国国际集团（AIG） 董事长格林伯格。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目