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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：本周将有重大经济事件，汇市保持谨慎

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* 澳元/美元跌0.2%，新西兰元/美元跌0.07%，美元/日圆跌0.09%，日本和英国金融市场休市

* 沪综指涨0.59%，恒指涨0.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.26%，布兰特原油期货跌0.06%

* 汇丰(HSBC)/Markit周一公布，4月制造业PMI终值降至48.9，创12个月新低

* 澳洲央行周二可能进行今年第二次降息，以缓解本币汇率偏高和企业投资低迷的问题

* 由于均无法确保获多数选票，英国各党面临势均力敌的议会局面。(完)

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