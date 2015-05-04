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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 14:45 BJT

韩国央行：总裁李柱烈对进一步降息的反作用发出警告--报导

MoneyToday称，李柱烈维持央行最新观点不变，即当前季度经济将达到1%的环比增幅。

他是在阿塞拜疆亚洲开发银行会议间隙对记者作出上述表示的。(完) (编译 王颖；审校 于春红/艾茂林)
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