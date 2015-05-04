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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 14:31 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多100亿元两期债，农发行当日发债推迟

路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 近期发债频率加快。在例行周二发行五期债的基础上，该行周一公告，将于周四(7日)招标增发至多100亿元人民币两期债，三年和10年品种规模各半。

债市行情向好后，国开行发债出现密集趋势，于4月21日和24日曾一周两次发行债券。但从本周四新增加发行的新债期数看，较24日新增加的四期债有所减少。

另外一家政策性银行--农发行在上周少见的一周两次发行债券后，今日稍早公告，推迟原定于本周四发行的债券，但未给出明确原因。

国开行周四将招标的两期债为该行今年第七期 和第10期 的增发债，票面利率分别为和4.18%和4.21%。具体发行条款如下：

2015第七和10期增发债

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招标上限 均为50亿元

期限/计息方式 3/10年固息

招标时间 5月7日9:30-10:30

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月11日

起息日 3年：4月3日；10年：4月13日

分销期 5月11日

上市日 5月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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