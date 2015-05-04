中国新债：国开行周四将增发至多100亿元两期债，农发行当日发债推迟

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 近期发债频率加快。在例行周二发行五期债的基础上，该行周一公告，将于周四(7日)招标增发至多100亿元人民币两期债，三年和10年品种规模各半。
债市行情向好后，国开行发债出现密集趋势，于4月21日和24日曾一周两次发行债券。但从本周四新增加发行的新债期数看，较24日新增加的四期债有所减少。
另外一家政策性银行--农发行在上周少见的一周两次发行债券后，今日稍早公告，推迟原定于本周四发行的债券，但未给出明确原因。
国开行周四将招标的两期债为该行今年第七期 和第10期 的增发债，票面利率分别为和4.18%和4.21%。具体发行条款如下：
2015第七和10期增发债
--------------------------------------------------------------
招标上限 均为50亿元
期限/计息方式 3/10年固息
招标时间 5月7日9:30-10:30
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 5月11日
起息日 3年：4月3日；10年：4月13日
分销期 5月11日
上市日 5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目