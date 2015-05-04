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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 14:25 BJT

韩国汇市：韩元创近两个月最大单日跌幅，受对中国经济的担忧影响

路透首尔5月4日 - 韩国韩元兑美元 周一下跌，因有更多迹象显示中国经济疲软，这加大对韩国出口前景的担忧，而美国经济数据喜忧参半则提振美元。

韩元兑美元 在本地市场收跌0.6%，报1,079.2，为3月10日以来最大单日跌幅，上一交易日收报1,072.4。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

韩国金融市场周二将逢儿童节假期休市。(完)

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(编译 白云; 审校 张若琪)
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