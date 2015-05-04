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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 14:36 BJT

台湾股市：收盘小升终结连三日下跌，维持整理格局

路透台北5月4日 - 台湾股市周一小幅收高，结束连续三日下跌。分析师表示，台股随着亚股略微走高，在日前突破新高之后，维持着量缩整理的格局。

大盘加权股价指数 收报9,845.04点，升0.3%；今日成交初值 为982.22亿台币，上交易日修正后为1,133.54亿

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然台股今日收高，但在前波突破波段新高点之后，已连续出现4根黑K棒，显示着短线逢高获利调节的卖压出笼，不过下杀力道并没有太强劲。

〞如果看到盘势带量、且突破五日均线的反压--约在9,900点，盘势就可能会向上再涨一波。〞他称。

他也认为，台股本波拉回过程中，指数都能够站在十日均线约9,785点之上，这显示股市整理维持强势。至于外资在现货仍加码，不过在期货市场是中性操作，未平仓量没有很多，多单留仓小赢空单。

简伯仪并称，只要台股跌破10日线、约近9,800点左右，则也可能向下突破支撑，卖压料会较明显出笼。

亚洲股市周一维持小涨格局，本地时间 14:27，MSCI亚太明晟指数 上涨0.21%。(完)
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