台湾债市：五年券殖利率终场弹幅收敛，短线随美债区间震荡趋升

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 五年主流券殖利率收扬 * 反应美债持续偏空整理 * 明日五年券区间料在1.01-1.05% 路透台北5月4日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一收扬，反应美债持续偏空整理。交易员 表示，由于美国指标10年公债殖利率弹高至2.1%，带动台债104/6殖利率跟进走升创逾一个月盘中高位，但因 多方不愿释出借券筹码致交投转趋清淡并压抑殖利率升幅，若美债殖利率续弹，短线台债殖利率料区间震荡趋 升。 他们并指出，本周债市变数较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作较趋于谨 慎，台债多数空方仍待10年增额新券周四展开发行前交易才会积极操作，且104/6前10大持券即高达七成也对 空方不利，令交投气氛偏向观望，近期104/6殖利率料将区间略往上挪动。 今日104/6殖利率盘中高位来到1.04%，创逾一个月盘中新高，前高为3月20日的1.0444%。 “空方集中火力到104/5发行前交易。〞一位大型民营银行台债交易员说。 美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步 出脱债市多头押注。指标10年期公债 殖利率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.12 4%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.01-1.05%；10年券104/5期则料在1.57-1.61%。 收盘 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 价 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.45 1.0285 1.0285-1.0400 38.0 此外，台湾股市 周一小幅收高报9,845.04点，结束连续三日下跌。分析师表示，台股随着亚股略 微走高，在日前突破新高之后，维持着量缩整理的格局。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月4日(一)：瑞士、意大利、法国、德国和欧元区4月制造业PMI；欧元区5月Sentix投资者信心指数；美 国4月ISM纽约企业活动指数；美国3月工厂订单和耐久财订单；美国波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话；美联 储理事塔鲁洛发表讲话；旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话。 5月5日(二)：台湾4月消费者物价指数(CPI)；台湾4月底外汇存底；欧元区3月PPI；美国3月国际贸易收支 ；加拿大3月贸易收支；美国4月 Markit综合和服务业PMI；美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI；美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI；意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI；欧元区3月零 售销售；美国4月ADP民间就业；美国第一季劳工成本初值；2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)；亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲；欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就 业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 没有成交 5 104/6 1.0285 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目