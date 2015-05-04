台湾债市：五年券殖利率终场弹幅收敛，短线随美债区间震荡趋升

* 五年主流券殖利率收扬 * 反应美债持续偏空整理 * 明日五年券区间料在1.01-1.05% 路透台北5月4日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一收扬，反应美债持续偏空整理。交易员 表示，由于美国指标10年公债殖利率弹高至2.1%，带动台债104/6殖利率跟进走升创逾一个月盘中高位，但因 多方不愿释出借券筹码致交投转趋清淡并压抑殖利率升幅，若美债殖利率续弹，短线台债殖利率料区间震荡趋 升。 他们并指出，本周债市变数较多，包括美国非农就业报告、PMI及ISM等重要经济数据，市场操作较趋于谨 慎，台债多数空方仍待10年增额新券周四展开发行前交易才会积极操作，且104/6前10大持券即高达七成也对 空方不利，令交投气氛偏向观望，近期104/6殖利率料将区间略往上挪动。 今日104/6殖利率盘中高位来到1.04%，创逾一个月盘中新高，前高为3月20日的1.0444%。 “空方集中火力到104/5发行前交易。〞一位大型民营银行台债交易员说。 美国公债价格周五下滑，本周债市表现为两个月内最差，因一直在重新思考全球利率前景的交易商进一步 出脱债市多头押注。指标10年期公债 殖利率升7.5个基点，报2.119%，此前触及近七周最高的2.12 4%。10年期公债收益率本周升幅为3月初来最大。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.01-1.05%；10年券104/5期则料在1.57-1.61%。 收盘 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 价 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.45 1.0285 1.0285-1.0400 38.0 此外，台湾股市 周一小幅收高报9,845.04点，结束连续三日下跌。分析师表示，台股随着亚股略 微走高，在日前突破新高之后，维持着量缩整理的格局。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月4日(一)：瑞士、意大利、法国、德国和欧元区4月制造业PMI；欧元区5月Sentix投资者信心指数；美 国4月ISM纽约企业活动指数；美国3月工厂订单和耐久财订单；美国波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话；美联 储理事塔鲁洛发表讲话；旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话。 5月5日(二)：台湾4月消费者物价指数(CPI)；台湾4月底外汇存底；欧元区3月PPI；美国3月国际贸易收支 ；加拿大3月贸易收支；美国4月 Markit综合和服务业PMI；美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI；美国明 尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI；意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI；欧元区3月零 售销售；美国4月ADP民间就业；美国第一季劳工成本初值；2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)；亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲；欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就 业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 没有成交 5 104/6 1.0285 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)