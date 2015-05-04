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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 14:55 BJT

澳洲股市：收涨，对央行降息的期待胜过银行业获利疑虑

路透悉尼5月4日 - 澳洲股市周一多空拉锯之后收涨，因对澳洲央行周二可能降息的期待，超过银行股获利欠佳的疑虑，此前澳洲第二大银行公布期中获利令人失望。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 上半财年获利持平，逊于预估，派息增幅创下近四年来最低，引发市场忧心其他下周将公布业绩的银行也可能有类似的黯淡遭遇。

澳股指标股指S&P/ASX 200指数 盘中一度下跌0.4%，午盘回升后收涨13.1点，或0.2%至5,827.5点。(完)
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