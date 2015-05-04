版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 15:06 BJT

澳洲个股：ANZ计划出售汽车金融事业，涵盖价值65亿美元贷款

路透悉尼5月4日 - 澳新银行(澳盛/ANZ) 周一表示，计划出售旗下Esanda汽车金融事业，其中包括向汽车经销商提供的83亿澳元(65.1亿美元)贷款。

“为了积极管理事业组合，确保有效运用资本，以及专注于ANZ品牌产品，出售Esanda汽车金融事业，是整个集团的优先要务之一，”ANZ澳洲执行长Mark Whelan在声明稿中指出。

声明稿表示，这次出售并未涵盖ANZ商业经纪商、商业资产金融或消费者资产金融业务。

澳洲监管当局2013年实施新规，要求银行不得将海外的少数股权投资列入一级资本后，ANZ便面临资本解套的压力，正个别寻求出脱在亚洲地区银行的少数股权。

ANZ表示，预计本月稍晚将对潜在买主发出一份“讯息备忘录”。

ANZ周二将公布上半年财报。(完) (编译 蔡美珍；审校 张 若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐