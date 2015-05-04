路透基点：国泰君安三年期贷款规模提高逾一倍至105亿港元--TRLPC

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，国泰君安(香港)有限公司的一笔三年期子弹式贷款规模提高逾一倍，从原先的50亿港元增到105亿港元（13.5亿美元）。
牵头行兼簿记行包括中银香港、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、上海浦发行香港和永隆银行。中银香港承贷11.5亿港元，其它四家各自承贷8亿港元。
还有九家银行以牵头行身份加入。国家开发银行香港分行承诺7.25亿港元，创兴银行承诺6亿港元，中国农业银行香港分行承贷5亿港元。交通银行香港分行、交通银行OBU和华侨永亨银行各自承贷4亿港元。东亚银行、永丰银行香港分行和中国光大银行香港分行各自承贷3亿港元。
主办行包括华侨银行（2.5亿港元）、印度国家银行香港分行（2.25亿港元）、台湾银行香港分行（2亿港元）和华美银行（2亿港元）。
安排行包括华南商业银行OBU（1.5亿港元）、兆丰国际商业银行（1.4亿港元）、台北富邦商业银行（1亿港元）、台新国际银行OBU（1亿港元）、高雄银行OBU（6,000万港元）。
该贷款在4月29日签约，目前包括两部分，A部分为21亿港元定期贷款，B部分为84亿港元循环贷款。
受邀参贷银行可获得最高230个基点的综合收益率，利率较Hibor加码195个基点，贷款有105个基点的费率。
担保人是在香港上市的投资控股公司--国泰君安国际控股有限公司。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目