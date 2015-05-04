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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 15:14 BJT

路透基点：国泰君安三年期贷款规模提高逾一倍至105亿港元--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，国泰君安(香港)有限公司的一笔三年期子弹式贷款规模提高逾一倍，从原先的50亿港元增到105亿港元（13.5亿美元）。

牵头行兼簿记行包括中银香港、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、上海浦发行香港和永隆银行。中银香港承贷11.5亿港元，其它四家各自承贷8亿港元。

还有九家银行以牵头行身份加入。国家开发银行香港分行承诺7.25亿港元，创兴银行承诺6亿港元，中国农业银行香港分行承贷5亿港元。交通银行香港分行、交通银行OBU和华侨永亨银行各自承贷4亿港元。东亚银行、永丰银行香港分行和中国光大银行香港分行各自承贷3亿港元。

主办行包括华侨银行（2.5亿港元）、印度国家银行香港分行（2.25亿港元）、台湾银行香港分行（2亿港元）和华美银行（2亿港元）。

安排行包括华南商业银行OBU（1.5亿港元）、兆丰国际商业银行（1.4亿港元）、台北富邦商业银行（1亿港元）、台新国际银行OBU（1亿港元）、高雄银行OBU（6,000万港元）。

该贷款在4月29日签约，目前包括两部分，A部分为21亿港元定期贷款，B部分为84亿港元循环贷款。

受邀参贷银行可获得最高230个基点的综合收益率，利率较Hibor加码195个基点，贷款有105个基点的费率。

担保人是在香港上市的投资控股公司--国泰君安国际控股有限公司。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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