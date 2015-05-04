《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *红豆集团 45 5 6 5/5簿记建档 光大银行 AA 5/6 5/7 ======================================================================================= *江苏省国信 120 10 3 5/5簿记建档 工商银行 AAA 5/6 5/7 资产管理集团 ======================================================================================= *中国电力 500 35 9 5/5簿记建档 光大银行 AAA 5/7 5/8 投资集团 招商银行 ======================================================================================= *浙江省 100 10 9 5/5簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 5/7 5/8 物产集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= 国电电力 260 20 247天 5/4-5/5簿记 工商银行 AAA 5/6 5/7 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *昆明钢铁 25 15 12 5/11簿记建档 招商证券 AA+ 5/12 5/13 控股 浦发银行 ======================================================================================= *佛塑科技 6 3 12 5/7簿记建档 光大银行 AA 5/8 5/11
中国银行 ======================================================================================= *上海市漕河泾 5 3 12 5/7簿记建档 交通银行 AA 5/8 5/11 新兴技术开发区发展 工商银行 ======================================================================================= *徐州高速 15 8 12 5/11簿记建档 民生银行 AA 5/12 5/13 铁路投资 ======================================================================================= *安徽省皖北 20 10 12 5/7簿记建档 民生银行 AA 5/8 5/11 煤电集团 ======================================================================================= *武汉国有 18 5 12 5/7簿记建档 中信银行 AA+ 5/11 5/12 资产经营 ======================================================================================= *宁波经济技术 10 5 12 5/7簿记建档 浙商银行 AA 5/11 5/12 开发区控股 ======================================================================================= *国家核电 50 25 12 5/7-5/8簿记 北京银行 AAA 5/11 5/12 技术 ======================================================================================= 北京城建集团 30 10 12 5/5簿记建档 南京银行 AA+ 5/6 5/7
民生银行 ======================================================================================= 东营方圆 20 7 12 5/5簿记建档 中国银行 AA 5/7 5/8 有色金属 ======================================================================================= 新疆前海集团 9 4 12 5/5簿记建档 兴业银行 AA- 5/6 5/7 ======================================================================================= 首钢总公司 200 50 12 5/5簿记建档 华夏银行 AAA 5/7 5/8
农业银行 ======================================================================================= 传化集团 12 3 12 5/6簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8
工商银行 ======================================================================================= 现代投资 20 5 12 5/6簿记建档 国开行 AA+ 5/7 5/8
中信证券 ======================================================================================= 云南公路 20 10 12 5/6簿记建档 国开行 AA+ 5/7 5/8 开发投资公司 ======================================================================================= 招商证券 84 28.5 3 5/6招标 农业银行 AAA 5/7 5/8 (最高发行余额) 建设银行等 ======================================================================================= 日照港 10 5 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA+ 5/8 5/11 ======================================================================================= 深圳水务集团 10 3 12 5/6簿记建档 平安银行 AAA 5/7 5/8 ======================================================================================= 桐乡城市 20 6 12 5/6簿记建档 中信银行 AA 5/8 5/11 建设投资 浙商银行 ======================================================================================= 湘电集团 19 9 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA 5/7 5/8 ======================================================================================= 北京京煤集团 20 10 12 5/7簿记建档 华夏银行 AA+(大公国际)5/8 5/11
AA(中诚信) ======================================================================================= 北京海吉星 4 2 12 5/8簿记建档 兴业银行 AA- 5/11 5/12 医疗科技 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *苏州文化 5.3 3 5 5/11簿记建档 交通银行 AA 5/12 5/13 旅游发展集团 国开行 ======================================================================================= *江西省 15 7.5 5 5/11簿记建档 招商银行 AA 5/13 5/14 能源集团 招商证券
(第三年末附发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= *亿利资源集团 60 10 3 5/7簿记建档 建设银行 AA 5/8 5/11 ======================================================================================= *南京市交通 14 6 5 5/7簿记建档 兴业银行 AAA 5/8 5/11 建设投资控股 ======================================================================================= *重庆航运 7.5 4.5 3 5/7簿记建档 建设银行 AA 5/8 5/11 建设发展 国开行 ======================================================================================= *深圳华强集团 20 20 3 5/11簿记建档 招商银行 AA 5/13 5/14 ======================================================================================= 中文传媒 10 5 3 5/5簿记建档 工商银行 AA+ 5/6 5/7 ======================================================================================= 泸州老窖集团 30 10 5 5/5簿记建档 民生银行 AA+ 5/6 5/7
光大银行 ======================================================================================= 南京南瑞集团 20 10 3 5/5簿记建档 中信银行 AAA 5/7 5/8
招商银行 ======================================================================================= 鄂尔多斯 40 30 5 5/5簿记建档 建设银行 AA 5/6 5/7 国资投资控股集团 ======================================================================================= 江铃控股 5 2 3 5/6簿记建档 中信银行 AA+ 5/8 5/11 ======================================================================================= 西王集团 10 10 3 5/7簿记建档 恒丰银行 AA 5/11 5/12 ======================================================================================= 凯乐科技 7 5 5 5/7-5/8簿记 招商证券 AA- 5/11 5/12
浦发银行
(第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目