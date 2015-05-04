《RUSSELL专栏》铁矿石市场现况体检，微小却重要的变化浮出水面

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
这让我们认清了另一个现实，也就是说，哪怕价格只是像上个月那样温和上涨，也会导致市场中存有更多产量，因此大型矿产商想把竞争对手逼到走投无路的如意算盘也就落空了。
澳洲一家小型生产企业Atlas Iron 在两座矿山恢复生产，因市场价格回升，且得到合同方的支持。
Atlas今年的目标是1,300万吨，与力拓或必和必拓相比当然不值一提，但Atlas继续生产的决定表明，公司在铁矿石价格已然低迷的情况下仍然觉得能赚钱。
这证实三大矿商在决定向市场大量供应低成本铁矿石的时候，并没有想到铁矿石的产量是如此难以打压。
那么，过去几周铁矿石市场究竟发生过什么改变吗？
或许减少的绝对数量并不大，但三大矿商中有两家增产计划放慢实施，这可能只是个开头，他们到头来还是承认中国等买家的需求并不能真正把进入市场的铁矿石完全消化掉。
虽然这并没有改变铁矿石市场供应依然严重过剩的事实，但“过剩局面不再加剧并最终开始减轻”确实变得可能了。(完)
(编译 陈宗琦/王颖/张若琪/郑茵 审校 艾茂林/高琦/蔡美珍)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目