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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:56 BJT

《RUSSELL专栏》铁矿石市场现况体检，微小却重要的变化浮出水面

这让我们认清了另一个现实，也就是说，哪怕价格只是像上个月那样温和上涨，也会导致市场中存有更多产量，因此大型矿产商想把竞争对手逼到走投无路的如意算盘也就落空了。

澳洲一家小型生产企业Atlas Iron 在两座矿山恢复生产，因市场价格回升，且得到合同方的支持。

Atlas今年的目标是1,300万吨，与力拓或必和必拓相比当然不值一提，但Atlas继续生产的决定表明，公司在铁矿石价格已然低迷的情况下仍然觉得能赚钱。

这证实三大矿商在决定向市场大量供应低成本铁矿石的时候，并没有想到铁矿石的产量是如此难以打压。

那么，过去几周铁矿石市场究竟发生过什么改变吗？

或许减少的绝对数量并不大，但三大矿商中有两家增产计划放慢实施，这可能只是个开头，他们到头来还是承认中国等买家的需求并不能真正把进入市场的铁矿石完全消化掉。

虽然这并没有改变铁矿石市场供应依然严重过剩的事实，但“过剩局面不再加剧并最终开始减轻”确实变得可能了。(完)

(编译 陈宗琦/王颖/张若琪/郑茵 审校 艾茂林/高琦/蔡美珍)
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