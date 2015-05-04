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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 15:16 BJT

《汇市简讯》英镑上周跌势暂歇

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* 假期因素导致市况偏淡，但英镑看上去易受打压

* 英镑/美元及欧元/英镑仅是暂时止住周四及周五势头

* 英镑/美元在两个交易日内跌逾2.4%，截至上周五收盘，英镑4月涨幅已回吐一半

* 主要政党的民调支持度仍然差距极小，很可能没有任何党派取得过半席位

* 英国独立报(Independent)暗示这是40年来最势均力敌的一次大选

* 技术图表 (link.reuters.com/sar64w)(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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