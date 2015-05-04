台湾汇市：连二日收贬，观察外资动向及韩元走势

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 台币连续第二日收贬，外资小幅净汇出 * 央行抛售美元，以调节部位 * 明日实质交易区间料在30.750-30.850间 路透台北5月4日 - 台币兑美元 周一收贬，因国际美元转强，加上外商银行较大量回补 美元，至于短线则密切观察韩元走势及外资的动向。 汇银人士指出，先前央行为扞卫30.500价位，进场大买美元，今日反手抛出，先行获利了结。至于尾盘时 ，央行也视韩元收贬，终场促贬台币。出口商则在台币兑美元走贬至30.700之上抛汇，但力道不大。 一位大型公股行库交易员说，〞今天看到外商银行开始回补美元了，因为台币之前实在升太多了...短期 内台币不太可能升破30.500的价位了。〞 台湾股市 周一收升0.25%，终结连三日下跌。证交所资料，外资及陆资在台股买超27.15亿台币， 外资和陆资已是连续九个交易日买超共计1,225.75亿台币。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,079.2，上日在1,072.4。 虽然目前外资在台股仍然维持买超，不过一位汇银人士表示，今日外商银较明显回补美元，已转呈小幅净 汇出。未来动向仍须密关注。 美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。 今日实质交易区间在30.635-30.730，上日交易区间在30.493-30.646。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在30.750-30.850间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日持平；一个月美元/台 币 远汇 尾盘报30.695/30.710，上日收在30.725。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月5日(二)：台湾4月消费者物价指数(CPI)、台湾4月底外汇存底、欧元区3月PPI、美国3月国际贸易收支 、加拿大3月贸易收支、美国4月Markit综合和服务业PMI、美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国明 尼 亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI、意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI、欧元区3月零 售销售、美国4月ADP民间就业、美国第一季劳工成本初值、2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)、亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲、欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单、美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据、德国3月工业生産、3月贸易收支、台湾4月出口、美国4月非农就 业报告、美国3月批发(趸售)库存和销售、日本央行公布4月货币政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.776 30.752 30.635-30.819 30.810 9.80 11.16 元太外汇经纪公司 30.775 30.750 30.645-30.810 30.810 4.37 4.61 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/ 0.005 -0.005/ 0.005 美元/台币六个月期 -0.060/-0.040 -0.065/-0.045 (完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目