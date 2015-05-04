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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 17:06 BJT

台湾汇市：连二日收贬，观察外资动向及韩元走势

* 台币连续第二日收贬，外资小幅净汇出
    * 央行抛售美元，以调节部位
    * 明日实质交易区间料在30.750-30.850间

    路透台北5月4日 - 台币兑美元  周一收贬，因国际美元转强，加上外商银行较大量回补
美元，至于短线则密切观察韩元走势及外资的动向。
    
　  汇银人士指出，先前央行为扞卫30.500价位，进场大买美元，今日反手抛出，先行获利了结。至于尾盘时
，央行也视韩元收贬，终场促贬台币。出口商则在台币兑美元走贬至30.700之上抛汇，但力道不大。
 
　  一位大型公股行库交易员说，〞今天看到外商银行开始回补美元了，因为台币之前实在升太多了...短期
内台币不太可能升破30.500的价位了。〞
 
    台湾股市 周一收升0.25%，终结连三日下跌。证交所资料，外资及陆资在台股买超27.15亿台币，
外资和陆资已是连续九个交易日买超共计1,225.75亿台币。 
 
　  台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,079.2，上日在1,072.4。
    
    虽然目前外资在台股仍然维持买超，不过一位汇银人士表示，今日外商银较明显回补美元，已转呈小幅净
汇出。未来动向仍须密关注。
    
    美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。
 
 
    今日实质交易区间在30.635-30.730，上日交易区间在30.493-30.646。交易员预估，明日台币主要实质交
易暂看在30.750-30.850间。

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日持平；一个月美元/台
币 远汇 尾盘报30.695/30.710，上日收在30.725。
 
　  本周全球重要经济事件和数据包括：
　  5月5日(二)：台湾4月消费者物价指数(CPI)、台湾4月底外汇存底、欧元区3月PPI、美国3月国际贸易收支
 、加拿大3月贸易收支、美国4月Markit综合和服务业PMI、美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI、美国明
尼 亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。
　  5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI、意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI、欧元区3月零 
售销售、美国4月ADP民间就业、美国第一季劳工成本初值、2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)、亚特兰
 大联储备总裁洛克哈特发表演讲、欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。
　  5月7日(四)：德国3月工业订单、美国3月消费者信贷。
　  5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据、德国3月工业生産、3月贸易收支、台湾4月出口、美国4月非农就 
业报告、美国3月批发(趸售)库存和销售、日本央行公布4月货币政策会议记录。
 
    环球重要新闻请见 

 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.776    30.752  30.635-30.819   30.810     9.80   11.16
                                                                         
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 (完)
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