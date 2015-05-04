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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 15:27 BJT

《汇市简讯》澳元/美元因澳洲央行降息预期而承压

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* 澳元/美元处于0.7845-03美元区间，由于担心澳洲央行降息，澳元脱离上周三触及的高位0.8077

* 中国4月制造业PMI终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，亦加重澳元压力。

* 利率期货走势反应澳洲央行降息机率从50%升至80%

* 周二隐含波动率为30.0%

* (出口商)买盘在0.7800下方，停止位在0.7750下方，卖盘在0.8000之前。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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