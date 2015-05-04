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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:49 BJT

欧洲央行：副总裁冈斯坦西欧相信希腊问题将避免最坏情形--报纸

路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧在接受荷兰报纸Het Financieele Dagblad采访时表示，相信希腊及其债权人将达成协议，从而避免希腊脱离欧元区。这次采访内容于周一发表。

“我也坚信，将会避免最坏的情形发生，”他对该报表示。

“大家都承认，欧元区的紧张与脆弱程度已经完会变化。没有蔓延迹象，”他说，指欧洲央行量化宽松在降低希腊问题引发的担忧方面发作了作用。(完)

(编译 张涛；审校)
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