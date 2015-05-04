《中国新债预测》国开行五期债定位接近二级，盘整市况下新意不多

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 招标品种：2015第11期新发债，及第7-10期增发债
* 期限及招标金额： 1年40亿元；3/5年60亿元；
* 7年：50亿元；10年90亿元
* 追加上限：一年至多15亿元，其他期限无
* 招标时间: 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、基金和银行)
* 预测区间: 3.18%-3.26%；3.57%-3.64%；3.68%-3.75%；4.08%-4.20%；3.76%-3.84%
* 预测均值: 3.22%；3.60%；3.71%；4.12%；3.79%
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期固息债。路透调查显示，五一期间降息预期落空后，银行间债市重回盘整。虽然新债供给颇多，但资金宽松亦形成支撑，因此明日新债定位有望接近二级，预测均值分别落在3.22%、3.60%、3.71%、4.12%和3.79%。
北京一基金公司交易员称，目前现券方向感不强，如无意外，国开行例行的福娃债定位应该与二级接近。惟需求不好，“七年期容易出状况。”
因需求不佳，国开行七年期债近期定位一直高于10年。上周二该行招标的七年期增发债，中标收益率4.1486%，明显超过4%的预测均值，同时招标的10年期收益率为3.7976%，接近3.77%的预测均值，二者倒挂点差达35个基点(bp)。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.3203%、3.6286%、3.7243%、4.1175%和3.7656%。
在例行周二发行五期债的基础上，国开行将于周四(7日)招标增发至多100亿元两期债，三年和10年品种规模各半。
明日招标五期债中，一年期为今年第11期新发债。首场招标结束后，将向工行 、农行 和中行 追加发行各不超过5亿元，通过三家商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。
三、五、七、10年品种为该行今年第七、八、九、10期增发债，票面利率依次为4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第11期新发债及7、8、9、10期增发债
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招标上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元
追加发行上限 1年15亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：5月5日9:30-11:10
招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：5月12日；3/5/7/10年：5月7日
起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 1年：5/6-5/12;3/5/7/10年：5/6-5/7
上市日 1年：5月14日；3/5/7/10年：5月13日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目