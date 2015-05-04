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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 16:48 BJT

《中国新债预测》国开行五期债定位接近二级，盘整市况下新意不多

* 招标品种：2015第11期新发债，及第7-10期增发债

* 期限及招标金额： 1年40亿元；3/5年60亿元；

* 7年：50亿元；10年90亿元

* 追加上限：一年至多15亿元，其他期限无

* 招标时间: 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商、基金和银行)

* 预测区间: 3.18%-3.26%；3.57%-3.64%；3.68%-3.75%；4.08%-4.20%；3.76%-3.84%

* 预测均值: 3.22%；3.60%；3.71%；4.12%；3.79%

路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期固息债。路透调查显示，五一期间降息预期落空后，银行间债市重回盘整。虽然新债供给颇多，但资金宽松亦形成支撑，因此明日新债定位有望接近二级，预测均值分别落在3.22%、3.60%、3.71%、4.12%和3.79%。

北京一基金公司交易员称，目前现券方向感不强，如无意外，国开行例行的福娃债定位应该与二级接近。惟需求不好，“七年期容易出状况。”

因需求不佳，国开行七年期债近期定位一直高于10年。上周二该行招标的七年期增发债，中标收益率4.1486%，明显超过4%的预测均值，同时招标的10年期收益率为3.7976%，接近3.77%的预测均值，二者倒挂点差达35个基点(bp)。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.3203%、3.6286%、3.7243%、4.1175%和3.7656%。

在例行周二发行五期债的基础上，国开行将于周四(7日)招标增发至多100亿元两期债，三年和10年品种规模各半。

明日招标五期债中，一年期为今年第11期新发债。首场招标结束后，将向工行 、农行 和中行 追加发行各不超过5亿元，通过三家商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

三、五、七、10年品种为该行今年第七、八、九、10期增发债，票面利率依次为4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11期新发债及7、8、9、10期增发债

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招标上限 1年40亿元；3/5年60亿元；7年50亿元；10年90亿元

追加发行上限 1年15亿元；3/5/7/10年：无

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：5月5日9:30-11:10

招标方式 采用单一利率/价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1年：5月12日；3/5/7/10年：5月7日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：5/6-5/12;3/5/7/10年：5/6-5/7

上市日 1年：5月14日；3/5/7/10年：5月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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