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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 15:36 BJT

全球金市：黄金终止三日连跌，但仍面临美联储升息担忧

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价格 变动 涨跌%

现货金 1183.08 4.98 0.42

现货银 16.31 0.17 1.05

现货铂金 1129.74 3.24 0.29

现货钯金 774.25 1.9 0.25

COMEX期金 1182.6 8.1 0.69

COMEX期银 16.305 0.17 1.05

汇率

欧元/美元 1.1171

美元指数 95.384

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 张涛/于春红)
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