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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 15:52 BJT

中国央企：中国石化集团董事长兼党组书记由王玉普担任

路透北京5月4日 - 中国第二大油气生产商--中国石化集团周一表示，集团公司主要领导将产生变动，王玉普任董事长，原董事长傅成玉到龄退出领导班子。

中石化微博新闻稿称，周一下午，中共中央组织部副部长王京清宣布了中国政府关于中国石油化工集团公司主要领导变动的决定，董事长职务的任免按有关法律和程序办理。

中石化集团为中国石油化工股份有限公司 的母公司。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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