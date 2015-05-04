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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 15:57 BJT

金属期市：沪铜上扬近4%，因长假期周末补涨

0712GMT时，上海期货交易所主力7月期铜 大涨3.7%，报每吨45,710元人民币(合7,328美元)。

交投最活跃的上海期镍亦大涨3.4%，受益于空头回补。

经纪商Triland在报告中称，“由于最近几天一些客户报告亚洲询盘微幅增加，所以仍有对LME仓库镍仓单的本地需求，”

LME周一因银行假期而休市。LME期铜 上周涨逾6%，创下2011年12月以来最大单周升幅。

4月28日当周，对冲基金及基金经理增加对期铜及期权的多头押注。数据显示，投机客将铜的净多头部位增加327口，至13,923口。

中国对实货锌的需求降至两年来最低水准，令人担心伦敦远期价格的六周升势超过了基本面，而且可能将消退。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/于春红; 审校 王洋/李春喜)
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