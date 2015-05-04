路透基点：中国广晟仍有意收购澳洲矿商PanAust--TRLPC

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港5月4日 - 消息人士称，中国广晟资产经营有限公司(GRAM) 仍然有意收购澳洲铜金矿商PanAust Ltd，尽管后者拒绝了其3月底发出的 最新的收购要约。 在广晟于3月28日发出收购要约的前一日，该公司从中国国有银行获 得了7.45亿美元的八年期收购融资。 该项要约对PanAust的估值为11亿澳元(8.52亿美元)，较去年5月广晟 的要约15亿澳元低出了26%。 广晟持有PanAust的22.78%的股份，并提出以每股1.71澳元，合计8.5 9亿美元的价格收购剩余股份。据澳洲当地媒体报道，4月27日，PanAust 拒绝了该要约。此前独立顾问安永表示，该出价“既不公平也不合理。” 知情人士称，尽管遭到拒绝，但广晟仍可能修改报价，向其之前的策 略靠拢。去年5月时广晟曾出价每股2.30澳元收购PanAust，同样遭到回绝 。当年4月广晟的出价最初是2.20澳元。 澳洲媒体称，一旦广晟修改最新的要约，需要在5月15日之前递交修 改后的要约，因届时其3月28日要约将到期。 PanAust的股价报约每股1.755澳元。 与此同时一位消息人士称，广晟所获并购贷款有八个月的缓冲期，这 令其有充足的时间和空间考虑下一步动作。 广晟的海外子公司，广晟香港(控股)为该项贷款的借款方，广晟则为 担保人。中国银行是牵头行兼簿记行和额度分配行。 此项定期贷款由1.788亿美元A部分、2.682亿美元B部分和2.98亿美元 C部分组成。A部分的利率为较三个月LIBOR加码250个基点，B和C部分则分 别为加码240个基点和330个基点。 中国银行悉尼提供A部分贷款，中国国家开发银行香港单独提供C部分 贷款。中国银行三家海外分支提供B部分贷款：中银开曼群岛提供1.341亿 美元、中银伦敦提供8,940万美元、中银巴黎提供4,470万美元。 广晟资产经营有限公司为国有公司，成立于1999年12月，主要从事有 色金属业务，也投资于IT、酒店、旅游和地产业。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目