路透基点：中国广晟仍有意收购澳洲矿商PanAust--TRLPC

路透香港5月4日 - 消息人士称，中国广晟资产经营有限公司(GRAM) 仍然有意收购澳洲铜金矿商PanAust Ltd，尽管后者拒绝了其3月底发出的 最新的收购要约。 在广晟于3月28日发出收购要约的前一日，该公司从中国国有银行获 得了7.45亿美元的八年期收购融资。 该项要约对PanAust的估值为11亿澳元(8.52亿美元)，较去年5月广晟 的要约15亿澳元低出了26%。 广晟持有PanAust的22.78%的股份，并提出以每股1.71澳元，合计8.5 9亿美元的价格收购剩余股份。据澳洲当地媒体报道，4月27日，PanAust 拒绝了该要约。此前独立顾问安永表示，该出价“既不公平也不合理。” 知情人士称，尽管遭到拒绝，但广晟仍可能修改报价，向其之前的策 略靠拢。去年5月时广晟曾出价每股2.30澳元收购PanAust，同样遭到回绝 。当年4月广晟的出价最初是2.20澳元。 澳洲媒体称，一旦广晟修改最新的要约，需要在5月15日之前递交修 改后的要约，因届时其3月28日要约将到期。 PanAust的股价报约每股1.755澳元。 与此同时一位消息人士称，广晟所获并购贷款有八个月的缓冲期，这 令其有充足的时间和空间考虑下一步动作。 广晟的海外子公司，广晟香港(控股)为该项贷款的借款方，广晟则为 担保人。中国银行是牵头行兼簿记行和额度分配行。 此项定期贷款由1.788亿美元A部分、2.682亿美元B部分和2.98亿美元 C部分组成。A部分的利率为较三个月LIBOR加码250个基点，B和C部分则分 别为加码240个基点和330个基点。 中国银行悉尼提供A部分贷款，中国国家开发银行香港单独提供C部分 贷款。中国银行三家海外分支提供B部分贷款：中银开曼群岛提供1.341亿 美元、中银伦敦提供8,940万美元、中银巴黎提供4,470万美元。 广晟资产经营有限公司为国有公司，成立于1999年12月，主要从事有 色金属业务，也投资于IT、酒店、旅游和地产业。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)