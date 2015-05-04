修正-更新版 1-中国汇市：人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累，6.21关口有支撑

(修正子弹点与内文不一致处) * 人民币连续第二日收低 * 中间价结束六连升转贬 * 受美指反弹与离岸CNH拖累 * 汇价于6.21关口获得支撑 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周一连续第二日收低，中间价则 结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元指数 企稳反弹，离岸CNH走低叠加最新 汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，均拖累境内人民币，但汇价于6.21关口获得 支撑。 他们并指出，中国经济基本面总体不支持人民币继续大幅走强，同时也未见央行有大的 动作；美元六连跌后企稳并重返95关口，受此影响离岸CNH小幅下行，境内人民币与离岸价 差小幅收窄，但依然未能脱离原先的波动区间，后市料仍维持维持窄幅波动态势。 “早盘境内(美元兑)人民币开盘直接被拉高，涨的还是挺凶的，”一外资行交易员指出 ，“但交投明显比较清淡，观望气氛较浓，可能是节日因素所致吧。客盘结售汇都不是很多 。” 受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线 ，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济 增速保持在7%左右。 另一外资行交易员亦指出，上周在6.21左右有四大行美元卖盘的身影，不希望人民币过 分贬值，之后大家做空人民币意愿比较弱。“受到隔夜美元的影响，CNH也在往6.21方向走 ，市场对这个点位有点顾忌。” 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2 %，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。 另据媒体报道，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年 来首次。IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估 。 全球汇市方面，美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示 美国经济可能已由近期低潮回稳。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2090 6.2028 -0.10% 中间价 6.1165 6.1137 -0.05% 成交额 141亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 42 6.2062 6.2104 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1530 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.2760/6.281 6.271 CNH即期 6.2117/6.2142 6.2095 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 黄凯)