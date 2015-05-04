修正-更新版 1-中国汇市：人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累，6.21关口有支撑

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(修正子弹点与内文不一致处) * 人民币连续第二日收低 * 中间价结束六连升转贬 * 受美指反弹与离岸CNH拖累 * 汇价于6.21关口获得支撑 路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期 周一连续第二日收低，中间价则 结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元指数 企稳反弹，离岸CNH走低叠加最新 汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，均拖累境内人民币，但汇价于6.21关口获得 支撑。 他们并指出，中国经济基本面总体不支持人民币继续大幅走强，同时也未见央行有大的 动作；美元六连跌后企稳并重返95关口，受此影响离岸CNH小幅下行，境内人民币与离岸价 差小幅收窄，但依然未能脱离原先的波动区间，后市料仍维持维持窄幅波动态势。 “早盘境内(美元兑)人民币开盘直接被拉高，涨的还是挺凶的，”一外资行交易员指出 ，“但交投明显比较清淡，观望气氛较浓，可能是节日因素所致吧。客盘结售汇都不是很多 。” 受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线 ，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济 增速保持在7%左右。 另一外资行交易员亦指出，上周在6.21左右有四大行美元卖盘的身影，不希望人民币过 分贬值，之后大家做空人民币意愿比较弱。“受到隔夜美元的影响，CNH也在往6.21方向走 ，市场对这个点位有点顾忌。” 中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2 %，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。 另据媒体报道，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年 来首次。IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估 。 全球汇市方面，美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示 美国经济可能已由近期低潮回稳。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2090 6.2028 -0.10% 中间价 6.1165 6.1137 -0.05% 成交额 141亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 42 6.2062 6.2104 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1530 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.2760/6.281 6.271 CNH即期 6.2117/6.2142 6.2095 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 黄凯)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目