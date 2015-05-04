国际投行瑞银周一发布报告称，中国决策层对经济下行更为关注，上周的政治局会议要求出台更有力的政 策支持，瑞银预计二季度会有一次降息，年底前再下调存款准备金率至少100个基点。他们预计今年剩余时间 ，存准率至少会下调100个基点，以抵消外汇流出，并确保地方债置换顺利进行。 澳洲央行本周二可能进行今年第二次降息，以缓解本币汇率偏高和企业投资低迷的问题。路透对27名分析 师的调查显示，约20名预计澳洲央行将降息至2.0%，银行间利率期货反映降息机率约为64%。 美国联邦储备理事会(美联储)两位高层周五表示，联储很可能最早在6月升息，只要经济数据一如预期从 低迷的第一季当中回归强势。 据当地媒体报导，韩国央行总裁周一表示，需要重新评估进一步降息对提振消费者支出的影响，部分原因 是本已沉重的家庭债务继续上升。 日本时事新闻社报导称，日本央行总裁黑田东彦称如果通胀目标的实现出现延误，将毫不犹豫地调整央行 的量化宽松政策。 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行的货币政策并不一定必须与其他国家同步，同时重申当前政策仍属适 当。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.25% 2015年4月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 于春红; 审校 艾茂林)