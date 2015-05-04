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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:28 BJT

台湾央行：共发行470亿台币存单，存单发行余额减770亿

路透台北5月4日 - 台湾央行周一公布，共发行470亿台币存单，与今日存单到期金额1,240亿台币相较，存单发行余额减770亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 430

91天期 0.93 25

182天期 1.05 15

央行上日发行6,375.80亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)8,794.2亿台币

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为807亿台币，累积超额准备为9,453亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆760亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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