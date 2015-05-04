《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月4日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港5月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:21时，1港元=0.80086人 民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.31%，高 于上交易日收盘的31.37%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 5.39 6.69 1.01 建设银行 6.90 7.59 1.14 中国银行 4.83 5.29 1.14 农业银行 3.95 4.39 1.12 招商银行 18.16 23.30 0.97 中信银行 7.95 7.13 1.39 交通银行 7.02 8.07 1.09 民生银行 10.83 11.40 1.19 中国人寿 39.62 37.65 1.31 中国平安 90.47 110.30 1.02 中国太保 36.05 42.55 1.06 中信证券 33.75 33.90 1.24 新华人寿 59.21 49.65 1.49 海通证券 28.41 24.95 1.42 华能国际 12.36 11.76 1.31 大唐发电 9.05 4.76 2.37 华电国际 9.63 9.01 1.33 中煤能源 9.49 5.27 2.25 中国神华 23.00 20.60 1.39 中国石油 13.50 10.04 1.68 兖州煤业 16.07 7.77 2.58 中国石化 8.16 7.36 1.38 上海石化 9.47 4.47 2.65 中海油服 27.02 15.56 2.17 仪征化纤 9.82 4.50 2.72 中国铝业 9.56 5.32 2.24 江西铜业 23.59 16.70 1.76 洛阳钼业 15.75 7.87 2.50 紫金矿业 5.24 2.99 2.19 马钢股份 5.93 3.10 2.39 鞍钢股份 7.74 6.56 1.47 重庆钢铁 4.92 2.39 2.57 海螺水泥 24.63 33.05 0.93 洛阳玻璃 12.70 6.27 2.53 京城机电 11.40 5.45 2.61 中联重科 7.98 5.49 1.81 金隅股份 14.03 10.54 1.66 中国国航 12.82 9.66 1.66 东方航空 8.76 5.96 1.84 南方航空 10.69 7.38 1.81 中国远洋 14.80 6.78 2.73 中海集运 10.70 4.21 3.17 中集集团 25.88 20.45 1.58 中海发展 12.37 6.38 2.42 宁沪高速 9.28 10.74 1.08 深高速 10.98 7.48 1.83 成渝高速 7.68 4.25 2.26 皖通高速 9.52 6.70 1.77 广深铁路 7.22 5.38 1.68 中国南车 29.94 14.12 2.65 中国交建 21.89 13.86 1.97 中国铁建 25.17 15.44 2.04 中国中铁 21.37 10.84 2.46 长城汽车 52.85 57.80 1.14 比亚迪 61.39 47.60 1.61 广汽集团 12.69 8.38 1.89 青岛啤酒 44.59 49.85 1.12 白云山 36.00 29.80 1.51 新华制药 14.36 7.73 2.32 海信科龙 11.52 7.25 1.98 南京熊猫 16.11 9.01 2.23 晨鸣纸业 9.88 6.05 2.04 上海医药 26.28 24.00 1.37 中兴通讯 30.90 26.05 1.48 东方电气 26.80 17.48 1.91 潍柴动力 31.78 30.95 1.28 东北电气 7.23 3.43 2.63 广船国际 56.92 32.10 2.21 经纬纺机 22.65 11.96 2.36 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 16.28 7.01 2.90 北辰实业 6.88 3.78 2.27 创业环保 15.70 8.35 2.35 中国中冶 10.77 4.54 2.96 金风科技 22.12 17.96 1.54 丽珠 70.00 55.50 1.57 万科 14.55 20.10 0.90 中国北车 30.62 15.02 2.55 郑煤机 11.27 6.15 2.29 大连港 8.19 4.35 2.35 山东墨龙 13.44 5.57 3.01 浙江世宝 35.00 13.60 3.21 复星医药 27.34 29.85 1.14 光大银行 5.49 5.20 1.32 东江环保 51.94 42.30 1.53 上海电气 17.56 7.55 2.90 广发证券 27.89 24.60 1.42 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目