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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 16:22 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月4日

路透香港5月4日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:21时，1港元=0.80086人         
 民币          )                                                                           
                                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为32.31%，高
 于上交易日收盘的31.37%。
                                                                                                 
    公司名           A股代码          H股代码      A股价格(  H股价格(    A/H股比                 
                                                     元)       港元)       价              
 工商银行                                              5.39       6.69       1.01                
 建设银行                                              6.90       7.59       1.14                
 中国银行                                              4.83       5.29       1.14                
 农业银行                                              3.95       4.39       1.12                
 招商银行                                             18.16      23.30       0.97                
 中信银行                                              7.95       7.13       1.39                
 交通银行                                              7.02       8.07       1.09                
 民生银行                                             10.83      11.40       1.19                
 中国人寿                                             39.62      37.65       1.31                
 中国平安                                             90.47     110.30       1.02                
 中国太保                                             36.05      42.55       1.06                
 中信证券                                             33.75      33.90       1.24                
 新华人寿                                             59.21      49.65       1.49                
 海通证券                                             28.41      24.95       1.42                
 华能国际                                             12.36      11.76       1.31                
 大唐发电                                              9.05       4.76       2.37                
 华电国际                                              9.63       9.01       1.33                
 中煤能源                                              9.49       5.27       2.25                
 中国神华                                             23.00      20.60       1.39                
 中国石油                                             13.50      10.04       1.68                
 兖州煤业                                             16.07       7.77       2.58                
 中国石化                                              8.16       7.36       1.38                
 上海石化                                              9.47       4.47       2.65                
 中海油服                                             27.02      15.56       2.17                
 仪征化纤                                              9.82       4.50       2.72                
 中国铝业                                              9.56       5.32       2.24                
 江西铜业                                             23.59      16.70       1.76                
 洛阳钼业                                             15.75       7.87       2.50                
 紫金矿业                                              5.24       2.99       2.19                
 马钢股份                                              5.93       3.10       2.39                
 鞍钢股份                                              7.74       6.56       1.47                
 重庆钢铁                                              4.92       2.39       2.57                
 海螺水泥                                             24.63      33.05       0.93                
 洛阳玻璃                                             12.70       6.27       2.53                
 京城机电                                             11.40       5.45       2.61                
 中联重科                                              7.98       5.49       1.81                
 金隅股份                                             14.03      10.54       1.66                
 中国国航                                             12.82       9.66       1.66                
 东方航空                                              8.76       5.96       1.84                
 南方航空                                             10.69       7.38       1.81                
 中国远洋                                             14.80       6.78       2.73                
 中海集运                                             10.70       4.21       3.17                
 中集集团                                             25.88      20.45       1.58                
 中海发展                                             12.37       6.38       2.42                
 宁沪高速                                              9.28      10.74       1.08                
 深高速                                               10.98       7.48       1.83                
 成渝高速                                              7.68       4.25       2.26                
 皖通高速                                              9.52       6.70       1.77                
 广深铁路                                              7.22       5.38       1.68                
 中国南车                                             29.94      14.12       2.65                
 中国交建                                             21.89      13.86       1.97                
 中国铁建                                             25.17      15.44       2.04                
 中国中铁                                             21.37      10.84       2.46                
 长城汽车                                             52.85      57.80       1.14                
 比亚迪                                               61.39      47.60       1.61                
 广汽集团                                             12.69       8.38       1.89                
 青岛啤酒                                             44.59      49.85       1.12                
 白云山                                               36.00      29.80       1.51                
 新华制药                                             14.36       7.73       2.32                
 海信科龙                                             11.52       7.25       1.98                
 南京熊猫                                             16.11       9.01       2.23                
 晨鸣纸业                                              9.88       6.05       2.04                
 上海医药                                             26.28      24.00       1.37                
 中兴通讯                                             30.90      26.05       1.48                
 东方电气                                             26.80      17.48       1.91                
 潍柴动力                                             31.78      30.95       1.28                
 东北电气                                              7.23       3.43       2.63                
 广船国际                                             56.92      32.10       2.21                
 经纬纺机                                             22.65      11.96       2.36                
 昆明机床                                              8.84       3.52       3.14                
 一拖股份                                             16.28       7.01       2.90                
 北辰实业                                              6.88       3.78       2.27                
 创业环保                                             15.70       8.35       2.35                
 中国中冶                                             10.77       4.54       2.96                
 金风科技                                             22.12      17.96       1.54                
 丽珠                                                 70.00      55.50       1.57                
 万科                                                 14.55      20.10       0.90                
 中国北车                                             30.62      15.02       2.55                
 郑煤机                                               11.27       6.15       2.29                
 大连港                                                8.19       4.35       2.35                
 山东墨龙                                             13.44       5.57       3.01                
 浙江世宝                                             35.00      13.60       3.21                
 复星医药                                             27.34      29.85       1.14                
 光大银行                                              5.49       5.20       1.32                
 东江环保                                             51.94      42.30       1.53                
 上海电气                                             17.56       7.55       2.90                
 广发证券                                             27.89      24.60       1.42                
 
                                                                                                 
                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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