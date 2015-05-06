香港数据：4月PMI跌至48.6，为去年10月以来最大跌幅--汇丰

路透香港5月6日 - 以下为汇丰香港2015年4月份采购经理人指数(PMI)数据：
2015年 2014年
4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
48.6 49.6 50.7 49.4 50.3 48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1
--汇丰香港4月PMI降至48.6，低于3月份的49.6，显示香港私营企业的经营状况连续第二个月转差。最新跌幅虽然温和，但已是去年10月以来最大。
--PMI持续下行，部分源于香港私营企业4月份新接的订单量重现收缩。相关减幅是去年11月以来的首次回落。
--此外，来自中国内地的新工作量亦连跌九个月，幅度颇见显着。
--因应新工作量减少，企业于月内调低产出，因而结束了为期两月的产出扩张周期。相关跌幅走势与新订单保持一致。
--香港私营企业4月份的就业水平连续13个月下跌，职位流失率与最近两月相若，整体减幅温和。
--私营企业的未完成业务量连续第二个月下跌，清减速度为2011年11月以来最快，主要由于新订单减少，因而可腾出产能，清理手头工作。
--月内企业整体投入成本四个月来首次回落，成本通缩主要受惠于采购成本显着下跌。
Markit经济师Annabel Fiddes在评论调查结果时表示，＂最新的PMI数字反映香港私营企业整体经营环境较大转差，产出、新订单及就业情况月内均见下跌。采购活动进一步放慢加及库存下滑显示市场预期需求至少在短期内仍然疲弱。除非需求情况于未来数月改善，否则香港私营企业于第二季增长仍步履蹒跚。＂
（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)