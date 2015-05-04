《路透晚报》--5月4日日间新闻摘要（国际版）

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
[市场摘要]
--日本股市：逢假日休市
--中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨
中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。
沪综指收报4,480.46点，升38.81点，或0.87%。上证A股今日成交7,139.28亿元人民币，上日为7,698亿元。
--香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓
香港股市收盘近持平，此前公布的数据显示4月中国制造业活动下滑速度为近一年最快，因新订单下滑。恒生指数收盘近持平，报28,123.82点，恒生国企指数涨0.2%至14,459.15点。
--汇市：美元扩大温和涨幅，但修正走势可能尚未结束
美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。美元指数周一上扬0.2%至95.434，此前在周五上涨约0.7%，因美国公布数据显示消费者信心跳升，汽车销售强于预期。
澳元对兑美元下跌0.33%至0.7823，因市场揣测澳洲央行将在周二的会议上降息至纪录低点2.0%。
--欧元债市：德债收益率接近量化宽松实施前水准，因通缩忧虑消退
指标德国公债收益率(殖利率)持守在欧洲央行开始购买公债前的水准，因近期经济数据有所改善，投资人放下通缩疑虑。德国通胀意外回升，加上欧元区民间贷款出现三年来的首次回升，令部分投资人确信欧洲央行的万亿(兆)欧元量化宽松计画正产生效果。0847GMT，10年期德债收益率近持平，报0.372%。
--国际油市：布兰特原油小幅升向67美元，中国PMI数据疲软影响有限
布兰特原油期货小幅升向每桶67美元，扭转稍早跌势；中国公布疲软数据后，令市场更加预期中国当局将出台刺激措施。0840GMT，布兰特6月原油期货上涨0.46美元，报每桶66.92美元，稍早一度触及2015年高点66.94。
美国6月原油期货上涨0.24美元，报每桶59.39美元，5月1日该指标原油触及今年最高的59.90美元。
--全球金市：黄金终止三日连跌，但仍面临美联储升息担忧
黄金结束三日连跌微涨，但仍距离六周低 点不远，投资者继续揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息。0842 GMT，现货金报1,182.38美元。
--金属期市：沪铜上扬近4%，因长假期周末补涨
沪铜周一上涨将近4%，因4月中国制造业活动数据放缓，提振北京当局将出台更多宽松举措的押注，加上市场刚结束长周末假期补涨。沪铜收盘大涨3.72%至每吨报每吨45,710元人民币(合7,328美元)。伦敦金融市场周一逢假期休市。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)
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路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目