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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 16:58 BJT

《路透晚报》--5月4日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市

--中国股市：沪综指收升，市场承接力度仍强电力板块领涨

中国股市沪综指周一收升，盘中震荡过程中市场承接力度仍强，电力板块领涨。分析师表示，部分周期性板块出现回升显示做多因素仍在，但另一方面股指大幅上涨之后调整压力也在加大，造成股指盘中宽幅震荡且成交微缩。

沪综指收报4,480.46点，升38.81点，或0.87%。上证A股今日成交7,139.28亿元人民币，上日为7,698亿元。

--香港股市：收盘近持平，4月中国制造业活动加快放缓

香港股市收盘近持平，此前公布的数据显示4月中国制造业活动下滑速度为近一年最快，因新订单下滑。恒生指数收盘近持平，报28,123.82点，恒生国企指数涨0.2%至14,459.15点。

--汇市：美元扩大温和涨幅，但修正走势可能尚未结束

美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。美元指数周一上扬0.2%至95.434，此前在周五上涨约0.7%，因美国公布数据显示消费者信心跳升，汽车销售强于预期。

澳元对兑美元下跌0.33%至0.7823，因市场揣测澳洲央行将在周二的会议上降息至纪录低点2.0%。

--欧元债市：德债收益率接近量化宽松实施前水准，因通缩忧虑消退

指标德国公债收益率(殖利率)持守在欧洲央行开始购买公债前的水准，因近期经济数据有所改善，投资人放下通缩疑虑。德国通胀意外回升，加上欧元区民间贷款出现三年来的首次回升，令部分投资人确信欧洲央行的万亿(兆)欧元量化宽松计画正产生效果。0847GMT，10年期德债收益率近持平，报0.372%。

--国际油市：布兰特原油小幅升向67美元，中国PMI数据疲软影响有限

布兰特原油期货小幅升向每桶67美元，扭转稍早跌势；中国公布疲软数据后，令市场更加预期中国当局将出台刺激措施。0840GMT，布兰特6月原油期货上涨0.46美元，报每桶66.92美元，稍早一度触及2015年高点66.94。

美国6月原油期货上涨0.24美元，报每桶59.39美元，5月1日该指标原油触及今年最高的59.90美元。

--全球金市：黄金终止三日连跌，但仍面临美联储升息担忧

黄金结束三日连跌微涨，但仍距离六周低 点不远，投资者继续揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息。0842 GMT，现货金报1,182.38美元。

--金属期市：沪铜上扬近4%，因长假期周末补涨

沪铜周一上涨将近4%，因4月中国制造业活动数据放缓，提振北京当局将出台更多宽松举措的押注，加上市场刚结束长周末假期补涨。沪铜收盘大涨3.72%至每吨报每吨45,710元人民币(合7,328美元)。伦敦金融市场周一逢假期休市。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)
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