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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:47 BJT

欧元区数据：5月Sentix投资者信心略微下滑

分项指标反映出，虽然投资者对于欧元区现况的看法为2011年7月以来最乐观，但他们的预期却明显恶化。

然而，Wanke表示欧元区整体信心指数仍然处于高位，这应当被解读为显示“欧元区稳步好转的一个迹象”。

德国分项指标反映出投资者对欧洲最大经济体的信心连续第二个月下滑，并且预期指标也恶化，Sentix报告认为这是由于欧元走坚以及美国经济讯号好坏不一。

调查是在4月29日到5月2日期间进行的，访问了1,003名投资者。(完)

(编译 李春喜/张涛/高琦 审校 王洋/张若琪)
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