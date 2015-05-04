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货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 16:54 BJT

国际油市：布兰特原油期货触及每桶近67美元左右的年内高点

路透伦敦5月4日 - 油价周一触及每桶67美元左右的年内高点，因市场预期当前供应过剩情况将缓解，而且中国制造业活动疲弱，巩固了中国将出台刺激措施的看法。

0839GMT时，布兰特原油期货 涨至每桶66.94美元，稍后升至66.95美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)
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