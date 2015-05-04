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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 16:49 BJT

全球贵金属：5月1日SPDR黄金持仓量增加0.32%

路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加0.32
%。
     
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       23,848,011.3   5月1日    23,771,268.7   4月30日     76,742.6   0.32%
    iShares   327,673,175.9  4月29日   327,673,175.9   4月29日          0.0   0.00%
    
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
        
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    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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