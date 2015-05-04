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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 16:49 BJT

《汇市简讯》美元/加元呈窄幅区间走势，但美元持坚

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* 美元/加元今日在1.2150/1.2180区间交投，上周五交易区间为1.2064-1.2205

* 美元持坚，今日再度支撑美元/加元。市况清淡，因英国和日本休市

* 交投稀疏，买盘在1.2090下方，规模较小的卖盘在近期高位1.2205上方

* 未来几天料将区间走势，可能在1.2000-1.2300

* 本周将公布的数据：周二加拿大公布贸易数据，周三加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)，周五美加均将公布就业数据

* 隐含波动率上周筑底，本周伊始上涨，一个月期为9.5%，上周五为9.1%(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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