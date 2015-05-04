版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 4日 星期一 17:14 BJT

欧洲金融：意大利将推出措施帮助银行业管理坏账--总理

“我认为未来几周，将有针对坏账以及一般金融工具的措施，将给予我们的银行体系同欧洲其它国家一样的监管条件，”他说。

意大利一直在致力于设立一个国家支持的载体用来集中银行的不良债务，但由于欧洲关于国家救助的规定，该项目进展迟缓。

意大利政府还计划引入税收优惠并简化破产程序，以帮助银行处理约3,500亿欧元的坏账。(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 艾茂林/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐