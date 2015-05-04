美国各类经济指标总览--2015/5/4

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
美国商务部周一公布，3月工厂订单较上月增长2.1%，预估为增长2.0%，2月经修正后为下跌0.1%，前值为增长0.2%。 美国3月耐久财订单经修正后为增长4.4%，前值为增长4.0%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (3月) 5.5 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加12.6 (3月) 增加26.4 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (2月) +0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 实质所得(%) -0.2 (3月) -0.1 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.2 (第一季初值) +2.2 (第四季终值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季初值) +0.2 (第四季终值) 零售销售(%) +0.9 (3月) -0.5 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差354.4 (2月) 逆差426.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.6 (3月) +0.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (3月) 79.0 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.2 (4月25日当周) 29.6 (4月18日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字530 (3月) 赤字1,920 (2月) 领先指标(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人所得(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加155.2 (2月) 增加108 (1月修正值) 企业库存(%) +0.3 (2月) 持平 (1月) 建筑支出(%) -0.6% (3月) 持平 (2月修正值) 消费者信心 95.2 (4月) 101.4 (3月修正值) 房屋开工(万户) 92.6 (3月) 90.8 (2月) 建筑许可(万户) 104.2 (3月修正值) 110.2 (2月) 成屋销售(万户) 519 (3月) 489 (2月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (3月) 54.3 (2月修正值) 工厂订单(%) +2.1 (3月) -0.1 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (3月修正值) -1.4 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (3月) 56.9 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (4月) 51.5 (3月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (2月修正值) +0.4 (1月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目