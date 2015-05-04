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市场报道 | 2015年 5月 4日 星期一 22:13 BJT

美国各类经济指标总览--2015/5/4

美国商务部周一公布，3月工厂订单较上月增长2.1%，预估为增长2.0%，2月经修正后为下跌0.1%，前值为增长0.2%。
美国3月耐久财订单经修正后为增长4.4%，前值为增长4.0%。 
    
                                          当前值                         前次值  
 失业率(%)                                   5.5  (3月)                     5.5  (2月)
 非农业就业岗位(万)                     增加12.6  (3月)                增加26.4  (2月修正值)
 平均时薪(%)                                +0.3  (2月)                    +0.1  (2月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     +0.2  (3月)                    +0.2  (2月修正值)
 不包括食品和能源CPI(%)                    ＋0.2  (3月)                    +0.2  (2月修正值)
 实质所得(%)                                -0.2  (3月)                    -0.1  (2月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                     +0.2  (3月)                    -0.5  (2月)
 不包括食品和能源PPI(%)                     +0.2  (3月)                    -0.5  (2月)
 国内生产总值(GDP)(%)                       +0.2  (第一季初值)             +2.2  (第四季终值)  
 GDP平减指数(%)                             -0.1  (第一季初值)             +0.2  (第四季终值)
 零售销售(%)                                +0.9  (3月)                    -0.5  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差354.4  (2月)               逆差426.8  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.7  (第一季)                 +0.5  (第四季)
 工业生产(%)                                -0.6  (3月)                    +0.1  (2月修正值)
 产能利用率(%)                              78.4  (3月)                    79.0  (2月修正值)
 初请失业金人数(万人)                       26.2  (4月25日当周)            29.6  (4月18日当周)
 联邦预算(亿美元)                        赤字530  (3月)               赤字1,920  (2月)
 领先指标(%)                                +0.2  (3月)                    +0.1  (2月修正值)
 个人所得(%)                                持平  (3月)                    +0.4  (2月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   +0.2  (3月)                    +0.2  (2月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                    增加155.2  (2月)                 增加108  (1月修正值)
 企业库存(%)                                +0.3  (2月)                    持平  (1月)
 建筑支出(%)                               -0.6%  (3月)                    持平  (2月修正值)
 消费者信心                                 95.2  (4月)                   101.4  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                             92.6  (3月)                    90.8  (2月)
 建筑许可(万户)                            104.2  (3月修正值)             110.2  (2月)
 成屋销售(万户)                              519  (3月)                     489  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                             48.1  (3月)                    54.3  (2月修正值)
 工厂订单(%)                                +2.1  (3月)                    -0.1  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      +4.4  (3月修正值)              -1.4  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                   56.5  (3月)                    56.9  (2月)
 供应管理协会制造业指数                     51.5  (4月)                    51.5  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.3  (2月修正值)              +0.4  (1月修正值)
 进口物价(%)                               +0.4%  (2月)                   -3.1%  (1月修正值)
 出口物价(%)                               -0.1%  (2月)                   -1.9%  (1月修正值)
 单位劳工成本(%)                            +4.1  (第四季修正值)           -2.3  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                            -2.2  (第四季修正值)           +3.7  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                        赤字1,135  (第四季)              赤字989  (第三季修正值)
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