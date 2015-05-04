《中国债市每日综述》现券收益率小涨IRS下行，宽松政策落地前或盘整

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 降息预期落空，现券收益率小涨
* 受回购利率下行影响IRS则小幅走低
* 但市场宽松预期未消，政策出台前现券或盘整
* 资金面仍宽松，隔夜加权创约四年半新低
路透上海5月4日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)走势有所背离，因五一小长假降息预期落空，现券收益率略涨，但资金宽松及回购利率跌势不改，带动IRS小幅下行。交易员指出，虽然宽松政策暂未兑现，但市场预期犹存，政策出台前现券走势或陷入盘整。
“收益率上了一点点，不多，五一没降息有点落空的感觉，但是后续的政策一定会跟进，迟早的问题。”北京一银行交易员称。
国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，应根据经济运行需要适时降息降准，引导全社会降低企业融资成本；建议在今年上半年降息0.5个百分点，并配合降准。
剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8200%/3.7900%，上日尾盘为3.7700%/3.7510%。
华南一券商交易员表示，今天出炉的PMI数据显示经济下行压力还是很大，但是现券反应不大。目前的问题是流动性持续宽松，却难以确定资金价格底部在哪里。
“如果资金见底了，那么(债市)接下来就是久期驱动了，”他称。
受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。
五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.145元人民币，较上日结算价跌0.35%；10年期国债主力合约T1509 收报97.600元，较上日结算价跌0.43%。
**隔夜加权创约四年半新低**
五一节后首个交易日，银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。
交易员称，中国经济基本面尚未见明显好转，货币政策宽松预期不改，短期内资金面压力不大，后续则需关注5月新一轮IPO及缴税因素等影响。
“钱还是挺多的，最近一段时间都松，现在又是月初。押利率债很好借，信用债可能要(在加权利率基础上)加一点点。”上海一券商交易员表示。
他还提到，目前隔夜品种供给最多，其中或不乏部分机构为应对IPO提前准备的打新资金，且融出方对价格不太敏感，低位成交频现。相比之下“出七天的可能还有些要求”。
银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报在1.58%附近，创下自2010年11月以来近四年半内新低。
展望5月，上海一银行交易员认为，货币政策加大宽松力度的预期仍在，短期内资金面延续宽松基调已无悬念；资金价格会否从阶段性低位反弹，则需关注新一轮IPO消息及缴税方面的影响。
自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。据路透统计，明日沪深股市有9只新股开始网上申购，本周将有24只新股启动发行。
公开市场方面，业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购以及三个月央票需求。在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。 (完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目