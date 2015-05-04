《中国债市每日综述》现券收益率小涨IRS下行，宽松政策落地前或盘整

* 降息预期落空，现券收益率小涨

* 受回购利率下行影响IRS则小幅走低

* 但市场宽松预期未消，政策出台前现券或盘整

* 资金面仍宽松，隔夜加权创约四年半新低

路透上海5月4日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)走势有所背离，因五一小长假降息预期落空，现券收益率略涨，但资金宽松及回购利率跌势不改，带动IRS小幅下行。交易员指出，虽然宽松政策暂未兑现，但市场预期犹存，政策出台前现券走势或陷入盘整。

“收益率上了一点点，不多，五一没降息有点落空的感觉，但是后续的政策一定会跟进，迟早的问题。”北京一银行交易员称。

国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，应根据经济运行需要适时降息降准，引导全社会降低企业融资成本；建议在今年上半年降息0.5个百分点，并配合降准。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8200%/3.7900%，上日尾盘为3.7700%/3.7510%。

华南一券商交易员表示，今天出炉的PMI数据显示经济下行压力还是很大，但是现券反应不大。目前的问题是流动性持续宽松，却难以确定资金价格底部在哪里。

“如果资金见底了，那么(债市)接下来就是久期驱动了，”他称。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.145元人民币，较上日结算价跌0.35%；10年期国债主力合约T1509 收报97.600元，较上日结算价跌0.43%。

**隔夜加权创约四年半新低**

五一节后首个交易日，银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。

交易员称，中国经济基本面尚未见明显好转，货币政策宽松预期不改，短期内资金面压力不大，后续则需关注5月新一轮IPO及缴税因素等影响。

“钱还是挺多的，最近一段时间都松，现在又是月初。押利率债很好借，信用债可能要(在加权利率基础上)加一点点。”上海一券商交易员表示。

他还提到，目前隔夜品种供给最多，其中或不乏部分机构为应对IPO提前准备的打新资金，且融出方对价格不太敏感，低位成交频现。相比之下“出七天的可能还有些要求”。

银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报在1.58%附近，创下自2010年11月以来近四年半内新低。

展望5月，上海一银行交易员认为，货币政策加大宽松力度的预期仍在，短期内资金面延续宽松基调已无悬念；资金价格会否从阶段性低位反弹，则需关注新一轮IPO消息及缴税方面的影响。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。据路透统计，明日沪深股市有9只新股开始网上申购，本周将有24只新股启动发行。