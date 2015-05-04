中港个股：中信证券完成海外投行业务整合，捕捉“一带一路”等机遇

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港5月4日 - 中国大型券商中信证券 周一称，已经完成海外投行业务整合，并将捕捉“一带一路”等机遇。
中信证券的声明称，旗下两家海外投行分支--中信证券以及中信里昂已经完成企业融资及资本市场业务的整合工作，并共同成立“中信证券国际资本市场”（CITIC CLSA Securities）。
中信证券董事长王东明称，“中信证券国际资本市场成立后，中信证券的海外投资银行业务将以一个完整的队伍、一个全新的面貌走向全球市场，表明中信证券的国际化战略和布局已经取得令人鼓舞的进展。”
中信证券在过去十多年来一直稳居中国内地债务和股权发行商承销额首位。
在此基础上，中信证券国际资本市场的足迹遍布大中华地区、东盟及印度，并在澳大利亚与欧洲组建了新团队，为消费品与综合，能源、采矿与设备，金融机构，房地产与基建，以及电信媒体科技与医疗等行业的一流企业提供债务、股权和并购领域的专业服务。
中信证券副董事长兼中信证券国际行政总裁殷可指出，“我们能充分把握在亚太地区内存在的成长机会，以及中国倡导的‘一带一路’所创造的重大机遇。”
目前，中信证券国际资本市场的直投及企业融资业务分布于香港、曼谷、科伦坡、雅加达、马尼拉、吉隆坡、孟买、新加坡，悉尼以及伦敦等城市，拥有100名员工，将与中信证券在北京、深圳、上海等地的团队携手合作，为中国企业和投资者提供投全方位的服务。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目