更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率小涨IRS下行，宽松政策落地前或盘整

* 降息预期落空，现券收益率小涨

* 受回购利率下行影响IRS则小幅走低

* 但市场宽松预期未消，政策出台前现券或盘整

* 资金面仍宽松，隔夜加权创约四年半新低 (新增货币市场收盘报价)

路透上海5月4日 - 中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)走势有所背离，因五一小长假降息预期落空，现券收益率略涨，但资金宽松及回购利率跌势不改，带动IRS小幅下行。交易员指出，虽然宽松政策暂未兑现，但市场预期犹存，政策出台前现券走势或陷入盘整。

“收益率上了一点点，不多，五一没降息有点落空的感觉，但是后续的政策一定会跟进，迟早的问题。”北京一银行交易员称。

国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，应根据经济运行需要适时降息降准，引导全社会降低企业融资成本；建议在今年上半年降息0.5个百分点，并配合降准。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8200%/3.7900%，上日尾盘为3.7700%/3.7510%。

华南一券商交易员表示，今天出炉的PMI数据显示经济下行压力还是很大，但是现券反应不大。目前的问题是流动性持续宽松，却难以确定资金价格底部在哪里。

“如果资金见底了，那么(债市)接下来就是久期驱动了，”他称。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.145元人民币，较上日结算价跌0.35%；10年期国债主力合约T1509 收报97.600元，较上日结算价跌0.43%。

**隔夜加权创约四年半新低**

五一节后首个交易日，银行间市场主要回购利率低位续降。密集新股发行将至，也未能改变充裕的资金面，其中成交量最大的隔夜品种供给更有泛滥之势，最新加权利率创下约四年半以来新低。

交易员称，中国经济基本面尚未见明显好转，货币政策宽松预期不改，短期内资金面压力不大，后续则需关注5月新一轮IPO及缴税因素等影响。

“钱还是挺多的，最近一段时间都松，现在又是月初。押利率债很好借，信用债可能要(在加权利率基础上)加一点点。”上海一券商交易员表示。

他还提到，目前隔夜品种供给最多，其中或不乏部分机构为应对IPO提前准备的打新资金，且融出方对价格不太敏感，低位成交频现。相比之下“出七天的可能还有些要求”。

银行间质押式回购利率隔夜品种最新加权利率 报在1.58%附近，创下自2010年11月以来近四年半内新低。

展望5月，上海一银行交易员认为，货币政策加大宽松力度的预期仍在，短期内资金面延续宽松基调已无悬念；资金价格会否从阶段性低位反弹，则需关注新一轮IPO消息及缴税方面的影响。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。据路透统计，明日沪深股市有9只新股开始网上申购，本周将有24只新股启动发行。

公开市场方面，业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购以及三个月央票需求。在中国年内第二度降准后，央行上周公开市场连续第二周空窗操作。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为15,598.89亿元，较上一交易日的11,783.14亿元增加超三成，并创单日成交量新高；其中，隔夜品种成交12,684.97亿元，上一交易日为9,953.63亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5803 1.6112 -3.09 12,684.97

七天 2.3746 2.3750 -0.04 2386.70

14天 2.9650 3.0103 -4.53 358.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.7000 0.5150 +18.50 41.56

七天 3.9000 1.6200 +228.00 4.55

14天 3.0000 2.8900 +11.00 0.61

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6300 1.7200 -9.00 --

七天 2.4300 2.4500 -2.00 --

14天 3.0000 3.0600 -6.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.6190 1.6900 -7.10 --

七天 2.3900 2.4300 -4.00 --

三个月 3.9230 3.9700 -4.70 --